全國電子+小米 搶進智能市場

2018-02-01

〔記者吳佩樺／台北報導〕小米搶攻智慧家庭市場，一口氣引進米家IH電子鍋、聲波電動牙刷、恆溫電水壺、升級版空氣清淨機2S，均支援手機操控。同時宣布和全國電子結盟，小米家電進駐全台327家門市。

此波新品以米家IH電子鍋最受矚目，售價2,495元，堪稱市面上最便宜的智慧電鍋，2月3日至7日於全國電子獨家首賣，之後才會上架小米台灣官網。

全國電子總經理林政勳表示：「全國電子全台325家門市和旗下Digital City高雄、台中店成立小米家電專區，不只將搶先上市米家IH電子鍋，米家掃地機器人配合首賣同步降價1千元，僅要7,895元就能入手，亦是全台最優惠價格，限量5千台。」

米家IH電子鍋主打外型時尚簡約，且能連接手機，提供預約煮飯、食譜等功能。小米台灣總經理李佳峰指出，之所以拖到現在才登台，主要是為了台灣重新量身訂製，除了電壓、米種，甚至因應海拔調整；海拔高低會影響水的沸點。

此外，小米陸續上市智慧家庭新品還包括米家聲波電動牙刷、恆溫電水壺、升級版空氣清淨機2S。米家聲波電動牙刷能以手機監控刷牙健康，售價995元，2月中旬販售。

米家恆溫電水壺的最大特色是智慧恆溫，例如可依需求設定水溫一直維持在50℃，方便家長隨時沖泡小寶貝奶粉。一直熱銷的米家空氣清淨機也推出升級版2S，進化OLED螢幕和高靈敏雷射感應器，此2款價格未定，預計3月開賣。