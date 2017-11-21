莫拉克風災後重新站起 鄒族產銷班有機小米銷日

2017-11-21 20:47

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會今天下午舉辦106年全國十大績優農業產銷班頒獎典禮，其中「嘉義縣阿里山鄉雜糧產銷班第2班」和「台東縣金峰鄉正興番荔枝產銷班」都由原住民組成，以合作共享的模式，提升整體農產品的競爭力，更吸引日本社團主動採購。

「阿里山鄉雜糧產銷班第2班」屬於鄒族茶山部落，班長安啟信指出，原本部落以觀光休閒為主要經濟來源，2009年莫拉克風災後，聯外道路被毀，觀光據點也遭受損害，遊客不再。

憑著「從自己土地上，重新站起來」的信念，「阿里山鄉雜糧產銷班第2班」將荒廢已久的農田復耕，種植原住民傳統原生作物，以「茶山良食」為品牌，推出包括小米、白薏仁、紅糙米、香糯米、白甘蔗到生薑等產品。安啟信說，會有這麼多種類，是希望讓成員一整年都有事做。

「阿里山鄉雜糧產銷班第2班」以合作共享模式運作，產銷班共有19戶，每戶數人，年齡從28歲到73歲不等。安啟信說，農地全由成員捐出，共同生產，利潤共享，從最早的10公頃，慢慢增加到目前已有27公頃取得有機認證，還有8公頃在認證中，未來可望逐漸增加。安啟信自己和家人就捐了12公頃，家裡也變集貨場，所有收成都運到集貨場，統一管理和行銷。產銷班成員每天登記自己的工作，每個月結算工資。

安啟信說，去年甚至有日本社團主動來採購大量小米，因不諳日文，也不懂外銷，流程花了3個月才完成，但是相當寶貴的經驗。有不少產銷班來觀摩學習，安啟信說人心調整很重要，無私的心態，以大眾的利益為出發，包容成員的不同意見。「阿里山鄉雜糧產銷班第2班」人和經濟都是從零開始，過程中遇到很多困難和挑戰，是靠堅持和忍耐才有今天的成果。

而由魯凱族和排灣族組成的「金峰鄉正興番荔枝產銷班」也是採合作共享的模式。16位成員，總共種植11公頃的大目釋迦，農機具共用、資材共同採購、產品也共同運銷。班長吳朝宗說，產銷班每台機具都有1名負責人，進出要檢查，回來要加好油，擦乾淨，檢查有無受損。

吳朝宗說，「金峰鄉正興番荔枝產銷班」能獲獎的主因可能是組織比較健全，固定2個月一次班會，很多事都由班上成員決議，收支透明。

農糧署東區分署分署長陳啟榮也稱讚「金峰鄉正興番荔枝產銷班」向心力強，班會出席率達9成，全部成員都有QR code登錄，其中2人更已取得產銷履歷驗證。

其他獲獎產銷班包括桃園市大溪蔬菜產銷班第10班、新竹縣新埔鎮果樹產銷班第21班、台中市新社區花卉產銷班第7班、彰化縣田尾鄉庭園花木產銷班第29班、雲林縣元長鄉花卉產銷班第2班、高雄市永安區石斑魚產銷班第12班、高雄市燕巢區番石榴產銷班第12班、屏東縣佳冬鄉水產養殖產銷班第7班。