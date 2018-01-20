全國電子 iPhone X折3,500

2018-01-20

〔記者吳佩樺／台北報導〕農曆春節倒數，各大通路搶攻商機，競爭愈加白熱化，全國電子昨日起至1月23日舉辦破盤活動，喊出蘋果iPhone X 256GB現折3,500元，比對手燦坤降價幅度還大，銀、灰色共限量300台，並享30期分期0利率，

年前是大掃除旺季，全國電子將主力放在清潔家電，包括熱銷的Dyson V6 SV03、iRobot Roomba 640不用萬元就能入手，昨日一推出就引起搶購熱潮，限量台數已快被搶完，業者建議民眾要買要快。

大家電的促銷力道亦大，4K電視買一送一，東元65吋4K電視加贈43吋電視，限量150台。Panasonic日製大容量5門冰箱直接降價6,000元，再送市價萬元Thomson掃地機器人、20吋行李箱、全家禮物卡2,000元，限量200台。指定電視、冰箱、洗衣機亦加贈市價2,000元小家電，例如尚朋堂IH變頻電磁爐或聲寶18公升電烤箱。

此外，全國電子Digital City台中公益店、高雄民族店，即日起至1月28日同步舉辦Dyson特賣會，多款熱賣吸塵器、涼暖空氣清淨扇最低直逼對折。Digital City台中公益店即日起至1月23日加碼舉辦Apple特賣會，包括MacBook Air、iMac、iPad等多款機型有限量驚喜價。

圖片提供：全國電子