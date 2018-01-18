陽剛春夏單品 垂墜飄逸女人味

2018-01-18

〔記者林欣若／台北報導〕延續2017秋冬以男裝輪廓打造女裝系列、突顯剛柔並濟的精神，今年春夏，Michael Kors Collection繼續以帥氣單品打造休閒慵懶、不失俐落的度假風格。春夏形象廣告大片由挪威超模Iselin Steiro擔綱演出，濃濃地中海風格的白色石牆階梯，後方漸層延伸的天空藍和身上的飄逸輕薄的染紗洋裝相得益彰，完美詮釋春夏度假風。

這一季Michael Kors Collection的單品相當豐富，oversize的襯衫、寬管長褲、寬肩外套、風衣或是長大衣，以充滿陽剛氣息的單品增添女性的英氣魅力，單穿或是層疊混搭個有魅力。材質上因應春夏氣候使用輕薄的布料如亞麻紗羅和喬其紗，每一套服裝都能感受到微風輕拂而過的透涼舒適，柔軟的貼膚感和垂墜度，更增添女性柔美魅力，人氣包款Bancroft也換上新裝，海水藍和駝色等質樸色彩，和服裝完美搭配。

春夏形象廣告傳遞一種時髦隨興與一股清新魅力，不論是Iselin Steiro身上的水染襯衫紗龍裙、或是腳上鱷魚壓紋夾腳鞋，都是設計師Michael Kors在這季亟欲強調的時尚精神─悠閒、時髦、奢華。

圖片提供：Michael Kors Collection