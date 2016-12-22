男裝有褶無褶 時尚不打折

2016-12-22

Ermenegildo Zegna春夏 慵懶有型色彩清新 頂級面料輕盈親膚

〔記者方惠宗／台北報導〕正式服裝變慵懶？義大利精品Ermenegildo Zegna發表2017春夏系列，時尚趨勢的悠閒步伐彷彿柔化了正裝一向呈現的嚴肅意象和剪裁；慵懶的線條，無結構肩部設計的外套，呼應有褶或無褶的高腰褲，配以灰粉色、煙草啡、淡紫、酒紅和藍色，使男裝衣櫃更加別緻。

即將揮別2016，全新春裝陸續上市，創立超過百年的義式經典男裝Ermenegildo Zegna預告明年春夏系列將有瀰漫清新色彩的夏日魅力，具有品味的優雅穿著將表現得更為瀟灑隨興，在舉手投足間流露穿衣的講究與用心。品牌為此運用多種面料，包括泡泡紗、席紋薄呢、粗橫棱紋布與高品質純絲等頂級面料，以及適用於休閒款式的亞麻、絲和羊毛混紡面料，質地輕盈而珍貴的皮革、麂皮、有機棉和超幼細羊毛面料則用來製作工藝考究的無結構外套、雙排扣大衣、丹寧風格外套、飛行員外套和西裝外套，不僅追求服裝剪裁的得體精緻，同時尋求獨特細節，展現個人風格。配飾上，由Zegna獨家研發的創新真皮編織面料「Pelle Tessuta」本季運用於鞋履、商務和休閒手提包，柔軟並無襯裡的Mocassini鞋則帶來隨興與隨心。