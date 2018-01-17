RV鞋履包包 春夏一眼辨識

〔記者王瀅娟／台北報導〕法國配件精品Roger Vivier（簡稱RV）春夏以品牌的紅色鞋盒為靈感，延伸出Logo當道的一季，所有鞋履、手袋就是要讓人一見即知是RV。
RV春夏主題「Think Inside the Box」俏皮翻玩諺語，創意總監Bruno Frisoni認為，鞋盒內存在許多女人的幻想，鞋盒上印的品牌Logo與「RV」縮寫因而成為本季重點元素。Bruno同時結合男士訂製襯衫時刺繡縮寫的習慣，經典手袋Viv’ Cabas與鞋履上均可見襯衫條紋與RV縮寫。足可代表RV的方釦，本季再新推出Vertigo金邊皮革方釦，應用在鞋履與全新手袋Madame Viv’上；而Vertigo Diadem鑽釦鑲滿高底起伏的水鑽，簡約而活潑閃耀。
RV休閒鞋款本季大幅提升，全新La’Bel Sneakers鞋面正是品牌創始時印在鞋盒上的經典標誌，附條紋緞面鞋帶與同色棉質鞋帶，於鞋側打上蝴蝶結更顯俏皮。Trekky Viv’為品牌首度應用科技布料製作的休閒涼鞋，搭配同樣首度出現的三角形鑽釦點出RV之名。Bab’ Viv’後踩式休閒鞋靈感源自摩洛哥鞋，皮革鞋面裝飾水鑽方釦，搭配長褲出席正式場合也有型。
圖片提供：Roger Vivier