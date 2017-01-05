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RV浪漫自由 遊走城市

2017-01-05

〔記者王瀅娟／台北報導〕法國精品配件品牌Roger Vivier（簡稱RV）春夏以「城市游牧（Urban Nomadic）」為題，想像既熱愛旅遊又愛自由的女子，創作結合浪漫與休閒的鞋履配件。

春夏浪漫由「蕾絲」表現，結合休閒的亞麻、草編與丹寧面料突顯休閒面向。無論是水雕切割小羊皮的Guipure鏤空蕾絲，或拼貼於鞋面與粗麻晚宴包上的棉質蕾絲，巧妙融合此二看似衝突的元素。全新推出的Slidy Viv’平底休閒鞋搭配品牌招牌華麗鑽釦或棉質蕾絲，為休閒味十足的鞋履注入華美風貌。花型鑽釦亦首度鑲嵌於樂福鞋與草編鞋上，偏愛華麗休閒鞋的貴婦又多了許多選擇。

Podium粗跟為本季推出全新鞋跟，受到Roger Vivier先生60年代的設計啟發，如馬蹄狀的中空金屬鞋跟形成輕盈優雅的弧線，搭配粗帶與圓形釦飾，洋溢復古氣質。Viv’家族亦新增Viv’ Cabas包型，大容量的手提袋更好收納隨身物品，搭配粗肩揹帶，亦可上肩，適合游牧都會的女子。

圖片提供：Roger Vivier

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  • RV春夏洋溢休閒風情。Photocall肩揹包99,000元，蕾絲鑽釦Slidy Viv’涼鞋65,900元。

    RV春夏洋溢休閒風情。Photocall肩揹包99,000元，蕾絲鑽釦Slidy Viv’涼鞋65,900元。

  • 模特兒示範RV春夏全新Viv’ Cabas手提肩揹包，122,000元；Podium繫踝粗跟涼鞋36,200元。

    模特兒示範RV春夏全新Viv’ Cabas手提肩揹包，122,000元；Podium繫踝粗跟涼鞋36,200元。

  • RV春夏Slidy Viv’平底休閒鞋，51,600元。

    RV春夏Slidy Viv’平底休閒鞋，51,600元。

  • RV花園刺繡Viv’ Cabas手提包，價格店洽。

    RV花園刺繡Viv’ Cabas手提包，價格店洽。

  • 賈永婕示範RV春夏緞面鑽釦尖頭細跟涼鞋，72,900元；Boite de Nuit水鑽金屬珠飾提把晚宴包169,900元。（圖文：記者陳逸寬）

    賈永婕示範RV春夏緞面鑽釦尖頭細跟涼鞋，72,900元；Boite de Nuit水鑽金屬珠飾提把晚宴包169,900元。（圖文：記者陳逸寬）

  • RV春夏Guipure鏤空蕾絲Podium粗跟靴，56,000元。

    RV春夏Guipure鏤空蕾絲Podium粗跟靴，56,000元。

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