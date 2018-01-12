《TIME IS NOW 即刻保養》專家Brigitte Noé這樣說

2018-01-12

記者邱巧貞／東京報導暨攝影

Q:此系列強調混搭使用，建議如何搭配？

我認為有各種方式可以搭配精華，比如最輕盈的精華可以先用，也可混合搭配兩到三種精華，或者把兩到三種精華加入抗氧霜使用。

我們知道年輕女性也喜歡自由搭配產品，隨著膚況來調整搭配，或根據使用的時間是早上還是晚上，搭配的產品也不一樣。在亞洲有各種不同氣候，乾燥或潮溼，也可以根據氣候使用不同的精華。

Q:不同的精華液如何確保它們能相容？在研發過程中遇到的挑戰是什麼？

在研發過程中，考慮到如果要混合使用，希望可以避免不必要的副作用。這一系列產品所有原材料，都是可以相容使用，也因為提前考慮到這些精華與抗氧霜必須相容的問題，因此我們配方可以使用的原材料很有限，比研發其他商品時少很多。此外，我們特別做了液體質感的精華，滿足年輕消費者需求，因為她們希望有更輕盈的質感，同時也深入進入皮膚，更容易和抗氧霜混合使用。

在調製抗氧霜配方時，確實特別做了比較輕盈的乳霜，質地沒有那麼濃厚，即便使用乳油木果油和荷荷巴油成分，還是可以感覺全天候的舒適。你們可以看到乳霜的質地接觸到皮膚的體溫後會形成轉化，這個成分在乳霜裡是非常重要的，也是我們LVMH集團專用的成分。

部分圖片提供／迪奧