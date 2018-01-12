《TIME IS NOW 即刻保養》專家Edouard Mauvais-Jarvis這樣說

2018-01-12

記者邱巧貞／東京報導暨攝影

Q:香根鳶尾花是迪奧第一次使用嗎？跟其它抗氧化成分的差異？

迪奧美妍中心與巴黎第六大學合作，探索肌膚細胞氧化的根源關鍵，發現表皮層存在一種抑制根源氧化反應的防禦機制「乙二醛酶」。「乙二醛酶」能依據個人生活方式、壓力等狀況，調控肌膚整體抗氧化力，但它會隨著時間、紫外線、汙染、壓力、抽煙等逐漸弱化，導致綿綿不絕的氧化作用侵襲肌膚，形成「氧化倦怠」的惡性循環。

在發現細胞內乙二醛酶的機轉後，最大的挑戰就是要找出最能活化乙二醛酶的成分，在調查研究多種植物之後，最後我們決定使用鳶尾花，因為它活化乙二醛酶的效率最高。

回想起來這也是合理的，因為鳶尾花是球根型態，可以在地下存活很久。鳶尾花球根可以承受來自外界的壓力和侵害，年復一年賦活新生，所以鳶尾花含強化肌膚防禦力的成分並不令人意外。

Q:若肌膚已出現老化跡象，如何透過保養來逆轉老化？

迪奧在抗老保養方面有兩個系列，包括比較著重修護的「逆時完美再造系列」，以及透過預測不同膚質的老化過程、提早防患未然的「凍妍新肌系列」。如果你的肌膚已經有老化徵兆，「凍妍新肌系列」不是用來讓老化跡象消失，而是預防未來的老化，像是「保本」。

我們在看老化的時候，經常是線性的想像，彷彿每個人在某個年紀時都會走上一樣的路，所以要同時開始抗老。但，實際上老化的時間軸不是這麼黑白分明，有的女性到了40歲比30歲的時候還美麗，那麼對她們來說，抗老不是要回到30歲，而是保持40歲當下的美麗現狀。

但，若你希望可以逆轉肌齡，或許「逆時完美再造系列」會是更好的選擇。

Q:相對於市場上標榜多效合一的精華，訴求有何不同？

多功效精華通常是修護用，也就是說針對已經出現的老化徵兆或肌膚問題作出改善，一瓶產品就能帶來全面性的效果。此系列產品的設計理念，是預測老化，所以不是一次處理好幾種肌膚問題，而是針對個人膚質做合理的抗老預防，並採單一配方、任意調配的設計，讓消費者自己打造個人專屬的理想配方。

部分圖片提供／迪奧