《TIME IS NOW 即刻保養》精華+乳霜這樣搭

2018-01-12

記者邱巧貞／東京報導暨攝影

迪奧去年底在東京舉辦的「迪奧全球肌膚保養高峰會」，聚集各界保養專家，除了宣告未來保養品的研發重點，也歸納出新世代消費者的保養使用習慣。

世代交替，現今各家業者皆鎖定新一代年輕消費者的特性研發產品。迪奧研究發現，新時代女性充滿行動力，不愛等待，崇尚現在就做，「TIME IS NOW 」是她們共同的特色，不留遺憾；而對於保養，她們有自己的觀點，且深信立即保養、即刻見效，而且愈早開始，就可以鎖住青春高顏值。

從「對症下藥」到「預防醫學」趨勢

針對年輕消費者的特性，迪奧今年推出「迪奧凍妍新肌系列」，以一款「凍妍新肌抗氧霜」為主要核心，搭配5款專精式的精華液，以混搭、個人化的精準保養概念，解決肌膚老化前兆的問題。

迪奧化妝品全球科技傳播總監Edouard Mauvais-Jarvis提到，現今保養品趨勢都希望透過「預防醫學」的概念對未來老化演變做出最大化的預測，若能在老化剛開始發生時愈早給予解決方案，就愈能有效延緩老化。雖然每個人會出現的老化跡象都不一樣，也正因如此，所以希望打造更加個人化的保養，他認為：「若想提高保養效率，就要依個人需求來設計。這也是為什麼迪奧推出以抗氧霜搭配多款精華的系列，以乳霜來達到抗氧化功效，精華則可依不同膚質需求調配，讓保養功效立竿見影。」

依據膚質設計商品 含高標天然成分

Edouard Mauvais-Jarvis博士表示：「我們設計這些精華時，不是針對所謂老化徵兆，而是依據不同肌膚特質，預先設想它經歷老化過程可能出現的變化。也就是說，如果你的肌膚容易分泌皮脂，隨著時間過去，就容易出現毛孔粗大的情況；如果皮膚比較薄，隨著時間過去則容易鬆弛；如果肌膚容易泛紅，那麼肌膚結構脆弱的情況會隨著時間過去更嚴重，肌膚表面的血管也容易受傷。」所以選擇精華的時候，應以原本的肌膚特質為主，而非一味追求綜效，因為老化會根據肌膚特質不同而有不同的進程表現。

這次，迪奧美妍中心在珍稀的「香根鳶尾花」中，找到有效抗氧化成分，成為此系列重要成分；此外，全系列產品標榜以高達85%的溫和天然成分，5款精華液可與乳霜自由疊搽或混搭。

5+1發揮綜效 精華+乳霜這樣搭

凍妍新肌系列的設計理念，是預測老化，所以不是一次處理好幾種肌膚問題，而是針對個人膚質做合理的抗老預防。博士提到，「消費者可以調和多種精華同時使用，有的人可能需要改善一個、兩個、三個肌膚問題，有的人則覺得有十多種肌膚問題，所以就改為現在單一配方、任意調配的設計，讓消費者自己打造個人專屬的理想配方。」

部分圖片提供／迪奧