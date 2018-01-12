《18早春軟調子》1

2018-01-12

記者林欣若／台北報導

Coach 耀眼大女孩

重點細節 亮片刺繡

Coach在九月的春夏時裝周時便已預告，2018春夏系列強調剛強柔和與耀眼光芒的女性特質，不受束縛、顛覆傳統框架，大膽創造屬於自己的風格年代，2018早春系列則是為春夏鋪陳，以各種閃耀元素，賦予女性難以忽視的光芒。

復古仍是早春系列的主軸，以自由奔放的70年代為主題，在美國夢想家的浪漫特質中，交織搖滾夢幻與帥氣男孩風元素，實現懷舊與科幻感並置的輪廓，承襲屬於70年代的璀璨故事。單品以一系列的性感小洋裝為主，挖背、V領、大量運用若隱若現透膚感的薄紗和蕾絲，都宣示著Coach女孩擺脫稚氣、尋求成長，手工繪製的星星圖案、網紗小蓬裙以及不規則的浪漫裙擺，則在性感中保有女孩專屬的天真爛漫。

連續好幾季Coach都以刺繡強調精緻感，早春系列更強調這種工坊打造的精緻藝術，黑紗小洋裝以手工層層縫製堆疊的薄紗，打造自然的蓬鬆感，上頭綴有手工縫製的星星亮片，要價150,800元，是Coach成衣系列有史以來最高定價。

亮點配件 鉚釘、人造寶石、車線交織 細節豐富

繁複的細節不僅表現在服裝，包款也是如此，經典Swagger包款以彩色皮革、鉚釘和人工寶石拼接出豐富圖案，可肩背也可手提的Rouge也在皮革上壓縫出直線或菱形紋路，搭配Coach經典的轉釦鏈帶，打造強悍的金屬華麗感。

圖片提供／Coach