《18早春軟調子》2

2018-01-12

記者林欣若／台北報導

alice + olivia 甜美搖滾

重點細節 金屬光感

設計師Stacey Bendet為alice + olivia女孩打造帥氣性感的2018度假系列，以街頭搖滾為設計主軸，加入Stacey Bendet最擅長的甜美，利用露肩上衣、刺繡花紋、荷葉邊以及碎花圖案，打造叛逆搖滾與甜美浪漫兩者衝突又並存的獨特風格。

除了因應季節的桃紅色、橘黃色，Stacey Bendet也大量運用金屬色系，除了凸顯街頭搖滾的率性，也承接著秋冬大放異彩的金屬光芒，以滿版金屬亮片打造的洋裝，延續了年底的派對熱度，金屬絲線西裝外套和長褲，有著細緻的刺繡呈現復古典雅，浪漫荷葉邊的金蔥上衣，隨便搭配一條簡單的牛仔褲、休閒帽T、或是穿在棒球夾克裡面，看似漫不經意的服裝搭配更能突顯出個人魅力。

亮點配件 風格墨鏡 時髦加分

從上一季開始，Stacey Bendet推出一系列墨鏡，成為alice + olivia女孩最有個性的配件，早春系列依舊以墨鏡強化鮮明的風格，以馬賽克拼貼而成的圓框墨鏡，是Stacey Bendet個人經常配戴的單品，符合Stacey Bendet愛搞怪、在細節中流露品味的個性。

圖片提供／alice + olivia