2017-12-30

記者方維鐸／台北報導

亞洲國家的車展總少不了穿著清涼的美麗車模在旁陪襯，儘管總有衛道人士批評這是物化女性，但其實不用看得這麼嚴肅，畢竟汽車是冷冰冰的工業製品，能有個性感火辣的美女在旁烘托，會讓現場氣氛變得更人性化；加上車展的觀眾以男性居多，因此美麗女模的吸睛效果絕對很好。

除了這裡推薦的12個品牌的車模外，現場還有更多值得注意的美麗車模，受限於版面不可能一一介紹，有心的讀者不妨去現場發掘，尋找自己喜歡的美麗焦點。