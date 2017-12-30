記者方維鐸／台北報導
亞洲國家的車展總少不了穿著清涼的美麗車模在旁陪襯，儘管總有衛道人士批評這是物化女性，但其實不用看得這麼嚴肅，畢竟汽車是冷冰冰的工業製品，能有個性感火辣的美女在旁烘托，會讓現場氣氛變得更人性化；加上車展的觀眾以男性居多，因此美麗女模的吸睛效果絕對很好。
除了這裡推薦的12個品牌的車模外，現場還有更多值得注意的美麗車模，受限於版面不可能一一介紹，有心的讀者不妨去現場發掘，尋找自己喜歡的美麗焦點。
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Volvo—陳郁安 身高：176cm (記者潘少棠攝)
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Land Rover—吳名婷 身高：172cm 三圍：34 / 24 / 35 (記者潘少棠攝)
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Audi—曾語晴 身高：173cm 三圍：32 / 24 / 35 (記者潘少棠攝)
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Nissan—王詩晴 身高：174cm 三圍：34 / 25 / 35 (記者潘少棠攝)
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Hyundai—蔡宜家 身高：174cm 三圍：32 / 25 / 36 (記者潘少棠攝)
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Honda—周巧韻 身高：171cm 三圍：32 / 24 / 35 (記者潘少棠攝)
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Peugeot—戴雨凡 身高：174cm 三圍：32 / 24 / 35 (記者潘少棠攝)
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Infiniti—趙孟姿 身高：175cm 三圍：32 / 24 / 34 (記者潘少棠攝)
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Ford—林彥伶 身高：177cm 三圍：34 / 24 / 34 (記者潘少棠攝)
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Luxgen—顏詩芸 身高：174cm 三圍：33.5 / 24.5 / 34.5 (記者潘少棠攝)
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Lexus—Jazmin（匈牙利） 身高：175cm 三圍：31 / 25 / 35 (記者潘少棠攝)
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Toyota—江怡薇 身高：175cm 三圍：32 / 24 / 36 (記者潘少棠攝)