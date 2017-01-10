北美國際車展 概念車改款車拚場

2017-01-10

﹝記者方維鐸／綜合外電報導 ﹞在美國汽車工業重鎮底特律舉辦的北美國際車展，堪稱美國汽車工業的最佳展演場合，儘管美國獨特的環境孕育出的用車偏好迥異於其他各地市場，但由於市場規模龐大，長久以來一直是全球各大車廠非常重視的一級國際汽車大展。即使今天中國的新車銷售數量看似超越了美國，然而此區域成熟而發達的汽車消費文化，卻是新興的中國市場還要花很長時間才能追趕得上的。

隨著川普即將上任美國第45任總統，他所倡導的貿易保護主義將改寫美國汽車市場遊戲規則，也會對全球汽車產業帶來不小衝擊，因此本屆北美國際車展的氣氛顯得有點詭譎。儘管汽車大廠仍競相推出吸睛的概念車與改款新車，但沒有人知道接下來川普的關稅政策是否會讓美國境外製造的汽車價格失去競爭力。

2017年北美國際車展展期為1月8日至22日，首日是今年首創的AutoMobili-D自動化汽車科技動態展演日，接下來9、10日這2天是傳統的媒體預覽日，11至13日3天則是汽車相關產業代表以及社會弱勢團體的參觀日，14日開始才讓一般民眾買票入場。

圖片提供：KIA、Mercedes-Benz、VW