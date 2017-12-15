《手鐲包︰Salvatore Ferragamo》

2017-12-15

記者方惠宗／台北報導

隨心所欲肩背手拎

當Vela系列在Salvatore Ferragamo 2018春夏秀上，以絕對主打之勢融入絕大部分的當季造型，我們可看出自從品牌將背帶視為配件的獨立環節，對包款的詮釋也超越了包款本身：不僅是手提包，還可當掛飾、首飾；包款不再是身上的負擔，而是飾品的一部份。

首次發布的Vela系列擁有亮眼的金色或銀色的標誌性Gancio釦飾，半圓形的包身外觀可愛搶眼，包內空間備有多層夾層，而且尺寸多樣，涵蓋許多你想得到的小包形式，例如零錢包、腰包、手拿包與肩背包。

最吸睛的樣式莫過於尺寸約為11×3×10.5公分的迷你款。當手穿過包款上的皮革腕帶、如手鐲般環繞，亦可掛於皮帶上當作腰包，或勾在任何地方、當作掛飾，無論怎麼搭配都是視覺焦點，帶來無窮玩味。

Vela系列本身的變化多端也讓人著迷：可隨心替換可拆卸式的手腕帶或肩背帶，甚至可以不用任何背帶，只用手指拎住Gancio，一股俐落快速的都會風格，立刻顯出走在潮流前端的魅力。

此外，尺寸約20×4.5×15公分的Vela中型款可以透過手拎方式呈現出自然隨興風格，而24×9×22公分的大型款式則附有肩背帶，輕鬆肩背即俐落有型。

圖片提供／Salvatore Ferragamo