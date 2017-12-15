《手鐲包︰Moynat》

2017-12-15

記者方惠宗／台北報導

微型工藝輕鬆上手

外觀素淨的Mini-Vanity除了是一只卓越超然的工藝品，還是一起不折不扣的古董重製。

按照Moynat設計總監Ramesh Nair的說法，Mini-Vanity尺寸雖然極小，卻有豐富的歷史意義，可視為品牌自1849年創立至今、168年來的最佳傳承寫照；它的祖先是發表於1925年巴黎現代工業和裝飾藝術國際博覽會（International Exhibition of Modern Decorative and Industrial Arts）的一款胭脂紅行李箱，當Moynat工坊以19世紀仕女珠寶盒為靈感來源，並將打造行李箱所需的皮革鑲嵌技藝、精巧的藝術風格飾釘與金屬釦飾等精髓運用於上，製作出12立方公分的掌中物，這個小而精緻的微型箱子不僅是一個別致超脫的晚宴包，還是高超的技藝示範。

瀕臨失傳的90度直角定位縫製法是Moynat為Mini Vanity所注入的永恆典範，這種令皮革層得以完美定位的工法原本就繁複艱深，更何況還要在這麼小的範圍施做，實在難上加難。此外，從皮革鑲嵌細工到將皮革轉化為繫帶的細緻穿孔，以及將光滑的皮革變成完美花邊、數以百計的細緻穿孔譜成新的圖案，高雅奢華的背後是數不盡的歷史傳承。

三角手鐲包

Moynat藉聖誕和冬季元素設計出可做為贈禮和派對配件的 Holiday精選系列。

以手腕帶為特色的Madeleine是一款尺寸21×15×11公分的小牛皮三角形掀蓋手拿包，包款上的釦環如同戒指，別出心裁。

圖片提供／Moynat