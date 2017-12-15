《手鐲包︰Tod’s》

2017-12-15

記者方惠宗／台北報導

自在手環包

Tod’s以細膩皮革打造、擁有隱藏式拉鍊與特殊掀蓋造型的Wave Bag成為熱賣經典，不時在造型上做變化，例如後背包款，造型小巧可愛，還附上多功背帶，可變化出手提、肩背，以及後背包等靈巧多姿，給人一種隨心所欲的時尚快意。

今年秋冬，Wave Bag更化為迷你掛飾，讓人眼睛一亮，除了可當作迷你提包使用，亦可變成造型吊飾、掛在包包上，令人愛不釋手。到了2018春夏系列，這款袖珍的Wave Bag又有新意：突破包款以往侷限在手提、肩背，或是可銜掛於任何地方的傳統方式，鼓吹「手鐲戴法」，令包包的搭配概念就像佩戴手鐲一樣，貼身得很！

嶄新的Wave Bag以壓紋牛皮與珍稀蛇皮款式為主要材質，並加入皮革手環的新設計，這樣一來，除了延續原本就有的掛飾樂趣，還可把包包「穿」在手上，可當作迷你手拿包使用，還可被看成一只附有包包的手鐲，搶眼又時髦，為全身造型帶來前所未見的精采亮點。

圖片提供／Tod’s