《腰包新賣點 幽默還是瀟灑？》

記者方惠宗／台北報導
貼身腰包大有可為！
很多人苦惱啤酒肚身材，但這款被取名為「Dadbag」的腰包就將啤酒肚寫實的印在包身，當掛在腰上，逼真的就像毛茸茸的大肚腩從衣服露出、身材「走鐘」的樣子，你會想用嗎？
Dadbag出自倫敦的藝術創作者Albert Pukies，一切的靈感就來自於他自己的「Dad Bod」（老爸身材）；他說他對自己大肚腩的感到絕望，卻也關心與其相關的健康風險。為了解套心中矛盾，於是將啤酒肚印成腰包，「現在，只要我喜歡，我就可以『穿上』啤酒肚，甚至把貴重物品全放進去！」Albert Pukies說。
聽起來似乎不合邏輯 ？其實Dadbag也還沒有正式商品化，一切還在洽談製造事宜，也考慮發起Kickstarter募資。
無論如何，腰包的便利已讓廣大市場再次看見他們的需要。不少旅行品牌近兩季來就以腰包為後背包之後的另一項明星商品。
在以後背包為核心品項的Maison Promax店頭上，能夠繫腰、斜背的兩用包成了明日之星。業者稱，「在後背包風潮之外，貼身腰包給了另一種更輕鬆便利的選擇，例如騎腳踏車時可用來裝小東西。」
以世界第一大旅行箱包品牌Samsonite來說，腰包、斜掛包（Sling Bag）也是這兩季賣很多的品項。Samsonite資深行銷經理林淑娟指出，這樣的設計更能滿足多元的生活型態，「當人們無時無刻都把手機拿在手上，移動中的時候能空出雙手也很重要！」腰包不只讓收放手機或小東西時更方便，她還指出，腰帶長度充足的可調式腰包賣最好，「可以變成小型斜掛包」，使用上更能自由搭配。
圖片提供／Maison Promax、Samsonite