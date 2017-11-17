《17秋冬最潮腰包︰腰包之鍊Versus Versace》

2017-11-17

記者方惠宗／台北報導

Versace藝術總監Donatella Versace為Versace的副牌Versus邀來英國歌手Zayn Malik（贊恩馬利克）合作，設計全新Zayn×Versus系列。這個系列可說是Zayn的個人風格縮影，「ZXV」字樣與橫向的交叉繫帶帶來強烈的設計元素，並帶上實用的運動色彩。這款可調式的黑色鍊帶腰包以同色補丁方式繡上該聯名系列的徽章，配上發亮的金屬元素，散發奢華街頭風。

圖片提供／Versus Versace