《17秋冬最潮腰包︰藝術腰包Kenzo》

2017-11-17

記者方惠宗／台北報導

Kenzo在腰包風潮扮演重要一角，並以充滿玩興的設計讓這些腰包硬是和別人不一樣。

在最新發表、向品牌創始人高田賢三先生致敬的Kenzo Memento N°2系列中，創意總監雙人組Carol Lim及Humberto Leon別出心裁地將虎頭背包體積縮小並加以改良，可作腰包，亦可單肩或雙肩背的多樣變化，加上虎頭標誌的經典設計，一上秀就引來詢問與訂單。

對於Kenzo Memento N°2系列，Carol Lim及Humberto Leon從身穿牛仔褲的高田賢三先生身上汲取靈感，大量運用丹寧元素，而這款以復古牛仔背包廓型為設計靈感的腰包就是整體造型的點睛之作。

「我們喜愛高田賢三先生這張穿著牛仔褲的照片，它代表了酷帥及隨性。我們來自美國，因此丹寧元素對我們而言是相當重要的。」Carol Lim及Humberto Leon如此說道。

與眾不同的是，Carol Lim及Humberto Leon將日本「浮世繪」藝術巧妙融入了象徵美國文化的丹寧單品，像是葛飾北齋的著名木版畫「神奈川沖浪裏」便是貫穿該系列的重要設計。此外，Kenzo喜愛的動物圖騰依舊沒有缺席；高田賢三先生以往常用作服飾內標的老虎圖騰，這次躍上服飾及多款配件、腰包，成為搶眼主角。這些向經典致敬並結合東西方元素的設計，充分展現Kenzo的品牌精隨。

圖片提供／Kenzo