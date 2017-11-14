王妃級香氣 摯愛之香限量獻愛

2017-11-14

〔記者邱巧貞／台北報導〕1985年創立的英國芳療品牌Aromatherapy Associates（簡稱AA），深受皇室名人喜愛，品牌的Revive系列是為黛安娜王妃研發，黛安娜每次泡澡時最喜歡用的是AA的明煥夕霞沐浴油（Revive Evening Oil），而凱特王妃婚禮當天早上沐浴所使用的也是AA的明煥晨曉沐浴油（Revive Morning Oil），因而被冠上「英國皇室御用經典品牌」稱號。

品牌創立30多年來，Aromatherapy Associates終於在今年推出首支限量手工香水─「摯愛之香」，但此款產品的誕生也帶點傷心的轉折。品牌創辦人之一Geraldine Howard女士在2年前離世，在她生前一直想用最擅長的精油調配出一款療癒系香水，不只照顧心靈需求，更賦予身心力量的一款香水。

在她過世後，AA團隊延續其想法及精神，終於推出首支限量香水─「摯愛之香」，揉合高比例的義大利佛手柑、撫慰心靈的土耳其玫瑰、檀香、法國黑醋栗等，香水配方來自Geraldine鍾愛的成分，將28種精油絕妙融合，依循不同身體溫度，皆有不同的味道，全球限量2,000瓶，每瓶香水皆有專屬編號，同時捐贈銷售所得10%作為公益使用。