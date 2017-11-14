鳥鳴音樂盒 瘋狂藝廊奢華鎮店─仿真鳥鳴舞姿引人入勝 近20款珍品展出3個月鑑賞工藝

2017-11-14

〔記者方惠宗／台北報導〕亞洲首間以機器時計與機械藝術裝置吸引頂尖收藏家的概念性藝廊MB&F M.A.D.Gallery「瘋狂藝廊」，昨（13）日迎來2款瑞士音樂盒名廠Reuge各要價台幣5,000萬元與3,500萬元的鳥鳴音樂盒奢華鎮店。當2個音樂盒啟動之際，生動的鳥鳴與舞動隨即在眼前上演，顛覆人們對於音樂盒的想像，也為品牌近20款珍品在此舉行為期3個月的展出吟唱迷人序曲。

創立於瑞士日內瓦的MB&F M.A.D.Gallery於2014年與葳鑠有限公司攜手合作，在台成立全球第2間專賣店，歷經3年時間不斷微調與精進，終於尋得最佳落腳之處。創立於1865年的Reuge為「瘋狂藝廊」空運來台旗下頂級系列Frères Rochat的2座獨一無二音樂盒作品：Contemplation Du Cerisier Imperial鳥鳴音樂盒與Babylone Saqr獵鷹音樂盒，前者以18K白金中國風外盒，搭配鑽石鑲嵌、手繪琺瑯、金雕工藝等技法，耗時一年打造；後者以18K玫瑰金古巴比倫風格半鏤空設計，輔以金雕及鑲鑽工藝，仿真的鳥鳴聲與舞動姿態維妙維肖，令人驚喜、如痴如醉，亦如祝賀「瘋狂藝廊」的全新篇章。