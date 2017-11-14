星級飯店 中式料理吃到飽

2017-11-14

〔記者凃盈如／台北報導〕飯店自助餐推陳出新，以特色料理吸客。台北君悅酒店即日起至12月3日止，於人氣自助餐廳凱菲屋午晚餐，推出多樣特色台菜料理，除原有團隊的高品質料理外，再加入懷舊的庶民小食、傳統的阿舍菜、酒家菜，如製作費工的宴客大菜「桂花炒蟹」、懷舊的 「醬冬瓜蛤蜊原汁蒸台灣鯛」、源自南部經典的「鮮鱸五柳枝」、帶有吉祥意涵的「鳳羽烏魚子」等，饕客可一次嚐遍豐盛台味，可謂「寶島大滿貫」。

君悅提到，所謂「阿舍菜」，是指早期有錢人家吃的菜餚，由於食材昂貴，烹調過程費工耗時，只有那些有錢又有閒的「阿舍」才能吃到，故以此為名。至於有「官菜」之稱的「酒家菜」，則強調高檔食材、刀工與擺飾，擅以舶來品與乾貨入菜，展現「奇巧」特色，在在讓人重溫台菜經典 。

至於台北美福大飯店「彩匯自助下午茶」，即日起至11月17日，以美國頂級的極黑牛為下午茶「加菜」，讓原本就以西班牙伊比利豬肋排、美國牛小排、美福牛肉麵等菜色聞名的「彩匯自助下午茶」，再添亮點。美國頂級的極黑牛肉質味美鮮甜，於現切餐台無限量供應，另外更以同樣來自愛荷達州，產量、質量稱冠的全美Russet Burbank馬鈴薯，推出「魚子洋芋沙拉」、「傳統帶皮薯條與脆薯條」，讓人一口接一口。此外，美福近來於早餐與下午茶時段新推出「港點餐車服務」，搭配飯店特選的阿里山烏龍茶等中式茗茶，在天涼的此際，暖暖抓住饕客的胃。