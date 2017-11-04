宏碁最強電競桌機登台 玩家狂歡Party

〔記者吳佩樺／台北報導〕看準蘋果iPhone X會帶來大批果粉，宏碁昨日起至明日一連3天在台北信義商圈香堤廣場舉辦電競狂歡派對，9月在德國柏林消費電子展IFA亮相的頂級電競桌機Predator Orion 9000同步登台！
信義商圈堪稱果粉重鎮，不只有台北101蘋果直營店，更涵蓋電信三雄旗艦門市，因應iPhone X昨起開賣，眾多果粉勢必急著取貨、賞機，人潮眾多，正是宣傳的好時機。有宏碁最強電競桌機之稱的Predator Orion 9000，瞄準專業玩家，號稱效能和散熱效果是歷來最強悍，價格自然也很「高貴」，現場預購價219,000元，贈送電競椅。
宏碁Predator Orion 9000不只搭載最高硬體規格，外型更是酷炫，側面機殼採用大面積的透明設計，可看見內部結構；客製化RGB燈光系統讓玩家自由打造燈光秀。另運用水冷散熱系統，加上最多擁有5個大型風扇，強調以最有效率的方式將熱氣排出機外。
此外，隨著電競周邊市場不斷壯大，宏碁也開發Predator Galea 500電競耳機和Predator Cestus 500電競滑鼠，前者主打能透過玩家頭部的方向來建構聲音空間，達到最真實的立體音效；二款現場亦開放預購。
宏碁電競狂歡派對活動眾多，包括音樂派對、Cosplay大賽走秀、知名直播主現身、ARAM擂台賽等。