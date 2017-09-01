宏碁跨足360∘相機 首款4G連網

2017-09-01

﹝記者吳佩樺／柏林報導、攝影﹞2017德國柏林消費電子展IFA登場，電腦大廠宏碁正式跨足360∘相機市場，台灣年底上市新品包括首款4G連網的智慧型Holo 360以及車用Vision 360。此外，二款影像畫質達4K。

宏碁Holo 360是目前唯一內建Android 7.1系統、支援4G連網的智慧全景相機，今年4月就已發表，但直至IFA才有實機現身。Holo 360前後二顆鏡頭採用ImmerVision Panomorph鏡頭、1,600萬畫素、187度廣角和3吋觸控螢幕。跟其他品牌相比，一大特色是能直接在相機上即時預覽拍攝畫面，不用傳到手機上，且可自行安裝Facebook等應用程式，主打拍、看、編輯、直播和分享一機搞定。宏碁同時預告之後還會有升級版Xtro 360。

另一Vision 360亦是業界第一台4G連網車用360∘相機，前後鏡頭600萬畫素、2.4吋觸控螢幕。在行車模式下，能顯示車輛當下速度、測速照相提示。最重要的是，當發生意外時，相關影像和定位資訊會自動上傳雲端空間，確保證據被保留。同時具備監控、運動等模式。

此外，因應「毛小孩」商機大，宏碁旗下Pawbo波寶科技再擴大寵物家族產品線，IFA推出3款寵物智能新裝置，涵蓋iPuppyGo智慧釦、WagTag智慧項圈以及Munch擴充版點心餵食機；最前者台灣已經開賣，後二者預計年底登台。

Pawbo iPuppyGo智慧釦直徑僅有3.5公分，能十分方便地夾在寵物項圈上，主要作用是記錄寵物的運動量、睡眠狀況、熱量消耗和情緒指數。WagTag智慧項圈利用混合式定位技術，讓主人可確實掌握寵物的位置，不怕走失，當寵物離開安全區，會發出提醒訊息。Munch擴充版點心餵食機特別設計了拉霸機情境遊戲，讓寵物獲得不同分量的點心，增進主人和寵物的互動。