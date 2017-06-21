宏碁新董事長 陳俊聖接任

2017-06-21 17:24

〔記者卓怡君／台北報導〕宏碁（2353）上午舉行股東大會，選出新一屆董事會成員，下午即召開臨時董事會並通過決議，由陳俊聖接任董事長、並繼續兼任執行長一職，黃少華卸任董事長職，留任為宏碁公司董事會成員。此人事案今日已經股東大會與董事會通過，今日起生效。

此外，並任命陳怡如擔任宏碁全球財務長暨發言人，宏碁表示，原財務長胡競英於2014年五月上任，協助經營團隊與宏碁經歷轉型陣痛期，至今宏碁持續獲利、並也步上新的軌道，胡競英因履約期滿，將卸任財務長一職。此人事案已進行工作交接，將於七月一日起生效。

宏碁創辦人施振榮表示，三年多前宏碁啟動轉型再造、邀請陳俊聖擔任執行長，他以年輕化又積極的領導風格帶領經營團隊，與公司幹部和同仁大家上下一心共同努力，不僅成功地穩住公司核心事業、止虧轉盈並持續獲利，還創造很多具有創新和利基的新事業，以公司能具備商業先機、而且長期佔有市場的導向，建立了新事業獲利的基礎，也帶給大家對宏碁的信心，相信他能持續帶領宏碁走向另一個新的里程碑，再創高峰。

宏碁新一屆董事會成員包括施振榮、黃少華、陳俊聖、曾繁城、李吉仁、張善政、徐清祥、宏榮投資公司代表人葉紫華、智星股公司，董事會內除了既有的審計委員會、薪酬委員會之外，並將新成立投資審查委員會。