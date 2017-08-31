直擊IFA 宏碁最強電競桌機來襲─頂級遊戲大軍吸目光 輕薄筆電改款大升級

2017-08-31

﹝記者吳佩樺／柏林報導、攝影﹞2017德國柏林消費電子展IFA明（9/1）日登場，宏碁昨日展前會搶先祭出高規電競大軍搶攻全球目光。瞄準頂級玩家，推出自家史上最強電競桌機Predator Orion 9000，號稱效能和散熱效果是歷來最強悍。

宏碁自2015年開始打造Predator電競品牌，大舉搶攻旗艦電競市場，去年以曲面電競筆電Predator 21X引起話題，今年再擴大頂級產品線，包括最強電競桌機Predator Orion 9000以及量子點35吋曲面電競螢幕Predator X35。日前發表的市面首款翻轉電競筆電Nitro 5 Spin在IFA亦有展出。

其中宏碁最主打電競桌機Predator Orion 9000，外型以太空船為靈感，側面機殼採用大面積的透明設計，相當酷炫，客製化RGB燈光系統讓玩家自由打造虛擬燈光秀。配置全新Intel Core i9極致版處理器，最高可支援4張AMD Radeon RX Vega顯示卡。

該款電競桌機售價1,999美元起跳（約台幣6萬元），散熱性能同時大躍進，採用水冷降溫技術，最多擁有5個大型風扇，且運用特殊結構將機殼內部獨立成不同的散熱區，加上風扇與氣流的整合調配，強調以最有效率的方式將熱氣排出機外。

此外，隨著全球電競周邊市場不斷壯大，宏碁也開發Predator Galea 500電競耳機和Predator Cestus 500電競滑鼠，前者主打生物震膜和宏碁TrueHarmony 3D音效技術，能透過玩家頭部的方向來建構聲音空間，達到接近真實世界的立體音效。

除了主攻電競，因應第8代Intel Core處理器，同步亮相多款「換心」輕薄筆電，涵蓋Switch 7旗艦版、新代Swift 5以及新代翻轉Spin 5，售價分別1,699、999、799美元起（約台幣2.5至5萬元）。另有加入Qi無線充電底座的AIO桌機Aspire S24。

宏碁Switch 7旗艦版是業界首款配備獨立顯示卡的無風扇二合一筆電。新代Swift 5筆電在輕巧度上大突破，機身為複合性金屬材質，重量不到1公斤。新代翻轉筆電Spin 5透過前方雙喇叭，增強音效。IFA新品歐美於年底陸續上市，台灣販售時間、價格皆尚未公布。