花釉香粧盒15週年 再現宮廷尊貴之美

2017-11-01

〔記者邱巧貞／台北報導〕自2003年起，雪花秀每年年底皆會限量推出精品底妝系列，嚴選韓國傳統美學素材，透過現代手法重新詮釋韓國傳統工藝技法。

今年，適逢雪花秀精品底妝系列「花釉香粧盒」上市15週年，特以別具意義的「珍珠香囊」作為主題。珍珠香囊是以紅色綢緞襯底，由金色絲線飾以珍珠編織而成的香囊，是朝鮮王室中王妃或公主在宴會慶典上所配戴，象徵崇高與優雅。今年的「花釉香粧盒」以此為靈感，將其具代表性的紅色綢緞、金絲線、珍珠以及流蘇等重要元素，透過現代工匠的重新詮釋，再現宮廷的尊貴之美。

  • 雪花秀以「珍珠香囊」作為主題，透過現代手法重新詮釋韓國傳統工藝技法。

    雪花秀以「珍珠香囊」作為主題，透過現代手法重新詮釋韓國傳統工藝技法。

  • 雪花秀花釉香粧盒，外盒邊緣以淺金色金屬裝飾，中央則以淺海藍為底色，飾以立體金色雕花裝飾，加上珍珠手工點綴，粉盒內精細雕琢花草圖案。4,800 元。

    雪花秀花釉香粧盒，外盒邊緣以淺金色金屬裝飾，中央則以淺海藍為底色，飾以立體金色雕花裝飾，加上珍珠手工點綴，粉盒內精細雕琢花草圖案。4,800 元。

  • 雪花秀2017限量精品底妝，花釉香粧盒（左）與花釉彩妍盒（右），皆為4,800 元。

    雪花秀2017限量精品底妝，花釉香粧盒（左）與花釉彩妍盒（右），皆為4,800 元。

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