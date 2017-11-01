花釉香粧盒15週年 再現宮廷尊貴之美

2017-11-01

〔記者邱巧貞／台北報導〕自2003年起，雪花秀每年年底皆會限量推出精品底妝系列，嚴選韓國傳統美學素材，透過現代手法重新詮釋韓國傳統工藝技法。

今年，適逢雪花秀精品底妝系列「花釉香粧盒」上市15週年，特以別具意義的「珍珠香囊」作為主題。珍珠香囊是以紅色綢緞襯底，由金色絲線飾以珍珠編織而成的香囊，是朝鮮王室中王妃或公主在宴會慶典上所配戴，象徵崇高與優雅。今年的「花釉香粧盒」以此為靈感，將其具代表性的紅色綢緞、金絲線、珍珠以及流蘇等重要元素，透過現代工匠的重新詮釋，再現宮廷的尊貴之美。