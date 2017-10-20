《2018春夏紐約時裝週：alice + olivia》

2017-10-20

記者林欣若／綜合外電報導

浪漫叛逆 藝術饗宴

位於紐約曼哈頓的切爾西旅館（Chelsea Hotel）是許多藝術家、搖滾樂手的聚集之地，是無數靈感的孕育之地，alice + olivia by Stacey Bendet 2018年春夏系列發表會便選在切爾西旅館，設計師Stacey Bendet與一群女性藝術家合作，將四個房間布置成四種不同主題風格當成秀場，每個藝術家分別設計一個房間，將她們的作品同時陳設在舞台中，也與alice + olivia的春夏系列相互陪襯，藉此凸顯alice + olivia春夏系列與藝術的緊密關聯。

浪漫與叛逆是這一季的主軸，柔和的花朵印花在烏干紗、雪紡和蕾絲的襯托下，有著alice + olivia一貫的女性浪漫，同時利用鉚釘皮革項圈、彩色蛇皮、彩虹金屬製造出叛逆對比，讓一向柔美無比的alice + olivia多了一股剛毅力量。長袍及和服款式有著呼應春夏氛圍的多彩印花和圖騰，單色服裝則在鮮豔的色彩中形成一股新的力量宣言，帶螢光的黃色、綠色、桃紅打造搶眼的視覺效果，這也是alice + olivia過去少見的大膽用色，Stacey Bendet認為，這是一系列專門為帶有藝術氣息的知識份子所設計的典型服裝，她也想透過這系列提升他人、也提升自己。

亮點單品：幽默感 最佳配件

有趣圖案的手拿包，是女孩們的最佳配件。

圖片提供／alice + olivia