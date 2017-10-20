《2018春夏紐約時裝週：Marc Jacobs》

2017-10-20

記者林欣若／綜合外電報導

復古亮彩 異國風情

在沒有任何背景音樂襯托下，Marc Jacobs 2018春夏時裝秀在公園大道軍械庫（Park Avenue Armory）揭幕，在一個個包著頭巾、衣裝繽紛的模特兒入場後，原本安靜的秀場很快因為模特兒響亮的步伐聲與豐富的色彩，變得歡愉熱鬧。以「Somewhere」（某個地方）為主題的這場秀，處處是異國風的細節，但Marc Jacob沒有清楚表明是受到哪個國家、哪個城市啟發的靈感，而是要觀看者隨著這一系列服裝，宛如歷經一場精采的旅程，且隨著服裝的變換，靠著自己的想像，神遊到自己心中所想嚮往的「Somewhere」。

模特兒的頭巾是最大亮點，有點像非洲部落、又帶些中東風情，但Marc Jacobs僅是看到好友凱特‧摩絲（Kate Moss）在2009年出席Met Gala時有過這個造型，於是邀請英國帽飾設計師Stephen Jones使用亮彩印花絲巾，纏繞出優雅迷人的纏頭巾造型，竟與異國風的主題高度合拍。Marc Jacobs將近幾個月與好友一同度假的回憶、自己腦海中曾幻想的度假場景，結合60、70、80年代的復古風格，透過誇張剪裁、隨性不羈和異國風格的運動風格穿搭，把虛擬的夢想轉化成這次色彩繽紛的春夏系列。

將不同材質的布料相互混織，呈現誇張繁複的印花、富藝術感的抽象圖騰、以及彩色亮片刺繡打造的小雛菊印花，呈現度假時的艷陽高照和絕美景色，不論是上衣或下身搭配，每一個造型都可以透過鮮明的色彩互相混搭。

亮點單品：運動風配件 混搭異國風

配件則是考量度假的實用性，側背飛行包放衣物、腰包放隨身重要物件，oversize旅行包將所有所需物品一次打包；鞋款設計則包含基本款的T字帶涼鞋、佈滿金銀流蘇和水晶裝飾的華麗運動鞋、以及充滿異國風情的絲絨拖鞋，和服裝都能完美搭配。

圖片提供／Marc Jacobs