《2018春夏紐約時裝週：Michael Kors》

2017-10-20

記者林欣若／綜合外電報導

剛柔並濟 帥氣度假風

滿是熱帶印花和沙龍洋裝的Michael Kors Collection 2018春夏系列秀場上，即使少了沙灘和棕櫚樹的布置，現場依舊有著滿滿的熱情以及專屬於度假的慵懶閒適氛圍。

延續秋冬以男裝輪廓打造女裝系列、凸顯剛柔並濟的精神，這一季Michael Kors仍然有不少oversize的襯衫、寬管長褲、寬肩外套、風衣或是長大衣，充滿陽剛氣息的單品增添女性的英氣魅力，但因應春夏氣候使用輕薄的材質如亞麻紗羅和喬其紗、裹身連衣裙，以及極具文藝感的條紋襯衫，每一套服裝都能感受到微風輕拂而過的透涼舒適，柔軟的貼膚感和垂墜度，更增添女性柔美魅力。

呼應度假氛圍的色彩也是清新無比，薔薇、紫藤、矢車菊的淡淡色彩，浪花點綴海水混合而成的海洋藍，界限分明的黑與白，以及沙灘、珍珠、泥土搭配出的質樸色彩，清新淡雅、搭配性十足。這一季的配件很有看頭，超大尺寸的包包既符合度假的收納容量、隨手挽著也有氣勢，打結裝飾的涼鞋、奢華的鱷魚壓紋人字拖，點綴出熱帶慵懶風情。

一向講求實用主義的Michael Kors在打造度假裝束時當然不忘考慮功能性，輕薄的長外套、與服裝相同花色的絲巾、可單穿也可多層次搭配的罩衫，每一件單品都能依照度假時的氣候以及場合，拆開搭配出可正式、可休閒的smart casual風格，讓女人在慵懶閒適的度假時光裡，依舊堅持著時尚態度。

亮點單品：手捲大包

真皮涼鞋、鬆垮的大包包，增添度假悠閒感。

圖片提供／Michael Kors