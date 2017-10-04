比漾慶3週年 全台首例全館滿2千送200

2017-10-04

〔記者凃盈如／台北報導〕比漾廣場以及Global Mall環球購物中心北部店週年慶，將同時於10月12日開打！自詡為「社區中心Community Center」的比漾廣場，近來經營主顧客有成，並以生活潮流定調，除了自6月份開始引進Superdry、bauhaus、Levi’s、Roots、Porter等潮牌，B2亦新添JASONS頂級超市，帶動業績成長，今年週年慶目標上看4.2億元。今年比漾慶祝3週年，週年慶第一波於10月12日至10月25日登場，推出全台史前無例的週年慶期間全館當日累計滿2,000元送200元贈品券、名品滿萬送1,000元贈品券，累贈無上限，刷台新銀行比漾聯名卡，首二日再送100元禮券；10月14、15日，聯名卡獨享刷5,000元送300元禮券，亦即首4日指定業種刷聯名卡消費，總回饋率高達20%。比漾表示，週年慶後，10月接著要針對B1改裝，引進NIKE 80坪大店、THE NORTH FACE等品牌，以及新北首家的GARMIN穿戴式科技概念店，更將打造與BOVEN雜誌圖書館聯名的「四步書房」，首度於百貨空間引進雜誌閱讀空間，可直接刷會員卡扣點數入場，首月主題策展將以「姊姊的生活」為主，體現比漾廣場的潮流與生活風格。

同於10月12日開跑的Global Mall環球週年慶，去年滿千送百的檔期只做一波，今年則做滿全檔期。新北中和化妝品、內睡衣滿3,000元送300元商品禮券、百貨滿5,000元送500元商品禮券，車站店包括板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9也同時祭出滿3,000送300元商品禮券（不含餐飲，僅南港車站含餐飲），首4日刷聯名卡滿5,000元再送200元商品禮券，iMALL會員消費滿2,000元就抽全球精緻全包式假期Club Med北海道、峇里島、三亞島等五天四夜豪華家庭旅遊，全台共抽出3名，1人中獎全家4人同遊，集點再送瑞典陶藝家LISA LARSON聯名iMall會員禮。