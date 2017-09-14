法蘭克福車展必看！ 2017 IAA 德國車廠盡現主場優勢

2017-09-14

記者方維鐸／德國攝影、報導

今年的IAA車展受到新興網路直播風潮的衝擊，致使德國本土以外的多家車廠缺席，然而德國不愧為汽車工業的強權大國，光是自己國內車廠豐富的展出內容就足以讓全球汽車媒體聚焦，同時吸引足夠的觀眾票房。

德國的Daimler集團、BMW集團和福斯集團向來在IAA會場都有獨立的集團品牌展館，雖說這3大集團許多參展新車在開展前幾個月內也都透過網路直播的方式對外公開過，但是媒體和消費者若想親身接觸、體驗實車，還是得透過車展正式展出的場合。此外，一些具指標意義的概念車，以及創新汽車科技也只有在車展現場才能看到。

以下就帶讀者瀏覽一下地主國3大汽車集團品牌在本屆IAA車展的重要秀車。

Mercedes-AMG Project ONE概念車

Mercedes-AMG創立50週年推出的Project ONE概念車，將F1賽車上的Hybrid動力單元運用在可合法上路的市售車，結合了一具源自F1賽車的1.6升V6渦輪增壓引擎，引擎轉速達到尋常量產車難以企及的11,000轉，結合3具電動馬達，最大綜效輸出超過1,000匹馬力，其0～200公里／時加速可在6秒內達成，極速一舉突破350公里／時。Project ONE在IAA發表是由Mercedes-AMG的3屆F1世界冠軍車手Lewis Hamilton把車開上舞台，造勢的意味不言可喻。

Mercedes-Benz EQA概念車

Mercedes-Benz早已對外預告將推出EQ作為電動車款子品牌，而這次推出的EQA概念車結合了EQ子品牌與下一代A-Class概念車的雙重意涵。儘管原廠在車展宣布第一款EQ產品會是2019年上市的EQC電動小型主管房車，但是這輛EQA所要呈現的是3門掀背車帥氣俐落的外型，延續今年上海車展Concept A Saloon揭示的部分造型元素，擁有前衛而富未來感的視覺形象；動力配置則是以兩具電動馬達來驅動，藉以傳達EQ子品牌的核心概念。

Mercedes-Benz S-Class Coupé小改款

Mercedes-Benz在IAA一直擁有獨立的展覽館，除了展出焦點概念車和大改款全新車之外，也會推出些現行世代的小改款新車，像是小改款的S-Class Coupé及Cabriolet。小改款後的頭燈並沒有向S-Class豪華房車看齊，但尾燈卻採用了創新的OLED有機發光二極體技術，有著光型更繁複、辨識度更高的優點。至於引擎動力、48伏特供電系統以及智能駕駛輔助系統等進化，就跟隨著S-Class豪華房車的腳步，提供層峰自駕買家三芒星品牌最先進的汽車科技。

BMW i Vision Dynamics概念車

這次車展，BMW舞台上不聲不響就冒出了一輛名為i Vision Dynamics的4門Gran Coupe概念車，可視為BMW旗下i電動子品牌繼i3與i8之後第3款作品。根據車廠公布的性能數據，其0～100公里／時加速花不到4.0秒，極速則可直上200公里／時，同時還具有達600公里的純電動行駛距離。車頭採用了更創新、更概念化的雙腎型護罩，頭燈設計亦一反BMW的既有風格，身形線條相當流線迷人，未來量產後可望替BMW子品牌i注入全新的造型風貌。

BMW 新M5

儘管BMW今年參展內容豐富，但對性能車愛好者來說，最具魅力的新車莫過於原廠代號F90的M5性能房車。本車搭載正港M Power的4.4升V8雙Turbo引擎，最大馬力達到600匹，並首度採用可在4驅與後驅進行切換的M xDrive系統，變速系統也由先前的7速M DCT雙離合器自手排換成8速M Steptronic手自排，其0～100公里／時加速僅需3.4秒，直接跟Mercedes-AMG動力更強（最大馬力612匹）的E63 S 4MATIC+並駕齊驅，堪稱當代性能房車新霸主。

BMW X7 iPerformance概念車

BMW本屆IAA展出的這款X7 iPerformance概念車，主要揭示了兩個重要的概念，一為X7大型豪華SUV的雛形，另一則為將BMW i品牌油電或純電技術沿用至一般車系的iPerformance車款。先前BMW即已透露X7系列將在2018年推出，此番透過這輛概念車可以窺出未來X7的主要外型特徵，其略顯方正的車身輪廓，車頭誇示的巨大雙腎水箱護罩，以及瞇瞇眼般細扁的頭燈造型，可說顛覆了人們對現行BMW X家族車款的認知，當然X7最後的樣貌仍待量產版亮相才見分曉。

保時捷 新Cayenne Turbo

儘管保時捷已在8月底透過網路直播的方式進行了第3代Cayenne豪華SUV的全球首演，但在IAA車展則讓更多媒體和消費者能親身接觸到新Cayenne實車，且首度發表搭載4.0 V8雙Turbo動力的Cayenne Turbo。其最大馬力來到550匹，扭力峰值達到78.5公斤米，搭配8速Tiptroic S手自排系統與主動式4輪驅動系統，0～100公里／時加速僅需3.9秒（透過跑車計時套件），極速可直上286公里／時，無庸置疑將成為金字塔頂端高性能SUV買家的新寵。

Audi 新A8

7月上旬在西班牙巴塞隆納Audi Summit公開的第4代A8豪華房車，這次在IAA車展正式跟消費者近距離接觸。全新A8集Audi最新科技與頂尖工藝於一身，率先導入Audi AI的traffic jam pilot、remote parking pilot和remote garage pilot等無人自動駕駛技術，還運用新發展的MHEV技術，透過48伏特電力系統來供應所有車輛電力需求。本車預定年底將在德國上市，而國內的Audi Taiwan正積極向Ingolstadt爭取在年底台北車展亮相的機會。

福斯 T-Roc

福斯在本屆IAA車展另一重量級量產新車T-Roc，屬於時下最火紅的Crossover Coupé，其車身尺碼與產品定位跟同集團的Audi Q2相當接近，而非外界傳聞的Tiguan Coupé（另有其車），走的是時髦酷玩路線，採雙色車身塗裝設定，造型十分俐落有個性。動力選擇有3款TSI汽油引擎和3款TDI柴油引擎，可搭配6速手排或7速DSG自手排兩種變速系統，並提供前驅和4MOTION全時4驅車型。至於是否會導入國內市場，台灣福斯分公司目前尚在評估中。

福斯新Polo

6月中旬即已在柏林對外公開的福斯第6代Polo迷你車，是這家德國最大車廠此次IAA車展最重要的量產新車。本車也是以MQB平台所打造的產品，這一代不再推出3門車型，車身尺碼成長至歷代Polo之最，車長僅比第4代Golf稍短，但軸距卻比4代Golf長了53mm，在車室空間與行李廂容量的進化都相當可觀。內裝配備條件不讓上一級的Golf專美於前，性能版的Polo GTI更換上可輸出200匹最大馬力的2.0 TSI引擎，可望獲得更多性能鋼砲玩家青睞。