馬克宏宴川普 總統牛排誘台

2017-09-07

〔記者凃盈如／台北報導〕巴黎米其林二星傳奇餐廳Taillevent主廚Alain Solivérès主廚即日起至9月8日快閃客座君悅寶艾西餐廳，Taillevent餐廳位於法國巴黎市第8區精華地段，許多國家領袖、政商人士、影視名流，如溫莎公爵夫婦、西班牙超現實主義大師達利，都曾為Taillevent的美食繫上領帶進餐廳用餐，近期如強尼戴普、安潔莉娜裘莉、布萊德彼特都是餐廳座上賓，本次特別來台客座的Alain Solivérès主廚，擁有30多年資歷，是Taillevent的第6任主廚，這次他帶來香草蜜桃布列塔尼龍蝦、法式田雞腿小麥燉、杏仁櫻桃鴨胸、羅西尼牛排等菜色，其中羅西尼牛排更是法國總統馬克宏招待川普的經典菜色。Alain Solivérès主廚本次也將自己的麵包師傅帶來，提供4款法式烘焙麵包，包含小長法、核桃榛果麵包、榛果可頌、鳳梨椰子可頌等，即日起至9月24日在Baguette禮品烘焙坊限定販售。

麗晶精品黃金週開跑，昨晚以「麗晶之夜」揭開序幕，邀請了600位貴賓前來進行大型的封館派對，以繽紛絢麗的珠寶時尚秀、好萊塢「天菜大廚」李皞的佳餚美饌迎賓，另外晶華也推出15個空前豪華的頂級料理美食攤位，包含魚子醬攤、龍蝦攤、鮑魚攤、鵝肝攤、和牛攤、鱈場蟹攤等，並與Line合作，以Beacon感應加入「Line Party」群組，將美食照片上傳，進行Foodie Contest比賽，被主廚選到拍下最美食物照的貴客，可獲得10,000元餐券。現場也提供了一連串精采的表演與購物優惠，晶華表示，今年發出了300份邀請函，約有600位貴客前來，邀請對象為消費頻繁，或者單年累積消費平均400至500萬元的貴客，當晚業績逾十億元。

圖片提供：晶華