【2017 法蘭克福車展】 非德國品牌重要量產車預覽

2017-09-11

記者方維鐸／綜合外電報導

每兩年一度在德國法蘭克福舉行的IAA車展，是最重量級的國際性車展盛事，不論展場規模和參展內容都堪稱車壇之最，汽車大廠無不在此進行重要量產新車首演，或推出創新科技與概念車，才能獲得全球汽車媒體的關注與報導。

如今隨著網路的普及和發達，新車首度曝光往往不需等到國際性車展的場合，便可提前透過車廠官網來發佈新車的圖資和影片，一些預算緊縮或欠缺全球性新產品的車廠認為不見得要大費周章去參加像IAA這樣的國際性車展，所以今年有多家重要車廠在本屆IAA車展缺席，這也是史無前例的狀況。

儘管如此，IAA仍不失為全球首屈一指的重要車展，雖少了像是義大利的Alfa Romeo、Fiat，法國的Peugeot、DS，日本的三菱、日產和Infiniti，英國的Aston Martin、Rolls Royce，美國的Chevrolet、Chrysler、Jeep，以及瑞典的Volvo等品牌，依舊無損於整體展出的精彩度。光是東道主德國車廠豐富的產出內容，便足以讓參觀者目不暇給。

本屆IAA車展從9月14日開放一般民眾買票參觀，至9月24日正式落幕，媒體參觀日則為9月12、13日兩天。本文先帶讀者預覽一下非地主國車廠的量產新車重點。

法拉利Portofino

法拉利California T的後繼車款Portofino日前已率先對外公開，外觀採取新世代法拉利超跑的造型DNA，並保留California T的電動硬頂設計，整體空力效應更為精進。動力來源則沿用源本California T上那具排氣量3,855cc的V8 Turbo引擎，經過重新調校最大馬力提升40匹來到600匹，0～100公里／時加速亦縮短0.1秒，至3.5秒，透過第3代電子差速器（E-Diff3）和電子輔助轉向系統（EPS）加持，Portofino的操控表現預計會更為精進。

Lamborghini Aventador S Roadster

福斯集團旗下的義大利超跑製造廠Lamborghini，本屆IAA車展將推出Aventador S Roadster敞篷超跑，可望成為現場最受矚目的上空靚車。車上採用跟Aventador S Coupé相同的6.5升V12引擎，可輸出740匹最大馬力與70.3公斤米最大扭力，搭配極輕量的7速ISR單離合器自手排變速箱；由於車重只比Aventador S Coupé增加50公斤，所以兩車擁有相同的350公里／時極速，0～100公里／時加速3.0秒的時間也僅較Coupé稍慢0.1秒。

Citroën C3 Aircross

眼見全球Crossover車款蔚為風尚，相形之下轎旅車明顯式微，Citroën決定改以C3 Aircross小型Crossover來取代原來的C3 Picasso轎旅車。C3 Aircross仍發展自C3 Picasso的PF1底盤平台，且跟同屬PSA集團的Opel Crossland X小型Crossover為雙生車款，共用了相當多零組件，並透過Opel位於西班牙的Saragossa工廠來生產。外觀則承襲了日內瓦車展C-Aircross概念車的設計雛形，將Citroën前衛創新的DNA發揮到淋漓盡致。

Dacia Duster

附屬於法國Renault集團的羅馬尼亞汽車品牌Dacia，近年由東歐和第三世界國家，慢慢風靡回經濟條件富庶的西歐市場，其粗勇實用的小型SUV力作Duster，有鑑於全球此類產品風行的趨勢，由裡到外大規模翻新，營造出個性化的外觀造型與更精緻的內裝質感，以達到先進國家消費者的要求。新一代Duster外型藉由前檔風玻璃A柱前移10公分，獲得比前兩代車款更寬闊的前座空間感，視覺上亦顯得更流線動感，頗有平價版Land Rover的味道。

Jaguar E-Pace

今年7月中旬即已在官網發佈的Jaguar E-Pace，這次將在IAA車展做實車發表展示。E-Pace有著4米35左右的車長，定位在F-Pace之下，有著Coupé化的低斜流線C柱造型，產品定位其實很接近BMW X2。以Jaguar車廠的規模，不可能有像德國3大車廠一樣完整的SUV和Crossover Coupé產品線，所以除了F-Pace外，E-Pace和純電動的I-Pace兩車系都選擇非傳統豪華SUV的路線，希望能爭取一些厭倦了房車又不愛偌大豪華SUV的個性化Crossover買家。

Kia Stonic

隨著現代Kona小型Crossover的推出，同集團在歐洲市場深受歡迎的Kia品牌，則選在IAA車展推出名為Stonic的雙生小型Crossover車款。這個現今車壇競爭最火熱的級距，各大車廠無不推出產品來競逐，積極擴充總銷量的韓國現代Kia集團當然不會置身事外。Stonic共用了現代Kona的底盤平台、引擎動力和安全科技，結合Kia充滿歐風的動感造型，肯定深受歐洲消費者喜愛。預計2018年台灣Kia總代理森那美起亞會將Stonic導入國內販售，相當值得消費者期待。

Bentley Continental GT

福斯集團旗下的英國豪車品牌Bentley，本屆IAA車展的量產新車焦點就是第3代Continental GT雙門轎跑車。其外觀承襲了2015年日內瓦車展的EXP 10 Speed 6概念車諸多設計元素，以福斯集團旗下高階旗艦車款專用的MSB模組化平台所打造，初期推出車款搭載可輸出635匹最大馬力的6.0升W12雙Turbo引擎，結合8速雙離合器自手排變速箱及全時4輪驅動系統，其0～100公里／時加速僅需3.7秒，極速可直上333公里／時，性能實力更勝前代Continental GT Speed。

現代i30 N

推出N性能子品牌的韓國現代車廠，雖已對外發佈了首款產品i30 N，但實車也是在IAA正式展出。這款以i30為基礎的性能鋼砲，搭載了2.0升T-GDI缸內直噴Turbo引擎，會有最大馬力250匹和275匹兩種動力輸出，0～100公里／時加速分別可僅需6.4秒和6.1秒，並配有Electronic Controlled Suspension（ECS）電子懸載、E-LSD電子式限滑差速器和可變排氣閥門系統等性能化配備，令全球的性能鋼砲玩家引頸期盼。

Škoda Karoq

捷克Škoda車廠的新世代小型SUV力作Karoq，今年5月已經對外發佈，但迄今尚未上市開賣，這次也是該品牌展示區的量產新車焦點。Karoq延續了Kodiaq的造型DNA，以及K開頭q結尾的命名方式，車身長度比同集團的福斯Tiguan短了有10公分，尺碼相去不遠，可以預見未來兩者在市場上肯定有所競爭。動力來源可望涵蓋福斯集團此級SUV常見的汽柴油引擎，搭配FF前輪驅動和4WD系統，並提供6速手排和7速DSG雙離合器自手排的選擇。

Suzuki Swift Sport

日本Suzuki車廠亦提前公布了新一代Swift Sport性能鋼砲的定裝照，然而仍要等到IAA車展才會正式首演亮相。其外觀和內裝都經過更熱血跑格化的包裝，但Suzuki對於動力配置並沒有透露更多，國外媒體相信會沿用現有的1.4升缸內直噴Turbo引擎，至於動力輸出是否會另行調校提升則要等IAA發表後才知道，應該會跟前一代一樣提供6速手排和CVT自排兩種變速系統，以其輕巧的車身搭配性能化的懸載調校，預期將提供不俗的駕馭樂趣。

圖片提供／Bentley、Citroën、Dacia、Ferrari、Hyundai、Jaguar、Kia、Lamborghini、Škoda、Suzuki