expo找頭家 茶籽堂新櫃見客

〔記者凃盈如／台北報導〕誠品生活經營expo文創平台、AXES設計師平台有成，兩大自營平台在4年來培育了數百個文創品牌以及華人設計師。譬如expo有計劃地分階段培育，首先透過徵件方式，舉辦「肖年頭家夢想市集」，吸引超過800組品牌報名，挖掘200個頭家踏出創業第一步，接著進駐expo平台深度合作，並且舉辦「project s」，從行銷、客服等種種面向，幫助品牌累積市場獨立營運經驗、提供通路行銷資源，再支持品牌設獨立櫃，甚至擴散到海外設點。
向來將商品導入文化意涵、致力以苦茶籽發展出苦茶油、洗髮沐浴、家用清潔相關商品的茶籽堂，便是expo培育的一例。茶籽堂從加入文創平台到發展成expo店中店，昨天終於在誠品生活松菸店開設首家品牌概念店。茶籽堂雖然品牌經營穩定，但總經理趙文豪對於開實體店面仍然謹慎以待，昨日開幕，他笑稱：「是expo督促我『出櫃』，但希望開設獨立櫃位後，讓更多人看見、支持台灣在地品牌。」茶籽堂慶祝開櫃，按讚打卡即贈「限量體驗組及官方商城100元折價券」。此外，曾經跨界與設計師詹朴、書法家董陽孜合作的誠品生活設計師平台AXES，也與實踐大學PRAXES合作，於松菸店AXES成立全台獨家店中店，讓設計心血首次走出校園。