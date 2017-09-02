保時捷第3代Cayenne 德國斯圖加特正式發表

2017-09-02

﹝記者方維鐸／報導﹞深受全球豪華SUV買家喜愛的保時捷Cayenne車系，8月底在德國斯圖加特的保時捷博物館頂樓，透過網路直播向全球發表了第3代Cayenne，現場以燈光、音樂和舞蹈表演的方式，呈現了一場充滿視覺影像和韻律動感的感官盛宴。

2002年初代Cayenne登場以來，迄今已銷售超過76萬台，堪稱車廠創立以來商業上最成功的產品，並讓這家跑車製造廠成功跨入家庭用車的領域。如今發展至第3代，全面換上效能強大的Turbo引擎及8速Tiptronic S變速箱，還首度採用過去只有跑車上才看得到的前後配輪胎及後軸轉向系統，結合主動式4輪驅動系統、保時捷4D底盤控制系統、3腔室氣壓式懸載系統和保時捷動態底盤控制（PDCC）電子防傾穩定系統，使其在一般道路上的操控反應大幅躍進。

現階段新Cayenne推出2款車型，搭載3.0升V6 Turbo引擎的Cayenne基本款可輸出340匹最大馬力，並具有45.9公斤米峰值扭力，從靜止加速至時速百公里僅需6.2秒（使用跑車計時套件僅需5.9秒），極速可達245公里/時。搭載2.9升V6雙Turbo引擎的Cayenne S可輸出440匹最大馬力，比前一代增加了20匹馬力，扭力峰值達到56.1公斤米，可在5.2秒加速至時速百公里（使用跑車計時套件可進一步縮短至 4.9 秒），極速則可直上265公里/時。

保時捷台灣總代理永業公司現已開始接受預訂，可望在明年上半正式導入販售。