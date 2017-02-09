汎德永業整合 下半年掛興櫃
2017-02-09
〔記者楊雅民／台北報導〕BMW （寶馬）和PORSCHE（保時捷）豪華車賣得嚇嚇叫，BMW和PORSCHE全台7家經銷商，已整合成汎德永業汽車股份有限公司，預計今年下半年登錄興櫃，明年第1季掛牌上市。
汎德永業汽車公司登記資本額為10億元，實收資本額約6.97億元，該公司指出，上市的主體是負責賣車的經銷商，而非總代理汎德公司，投資人不需考慮BMW代理權德國原廠會不會收回的問題。
無畏景氣寒流，根據交通部數據所統計，雙B豪華車在台灣市場依舊賣得嚇嚇叫，去年M. Benz（賓士）在台灣新車市場掛牌數達2萬4950輛、BMW新車掛牌數達1萬9061輛 ，雙B品牌銷售量就高占豪華車市場58.6%的市占率。
若扣除水貨車，去年BMW由經銷商賣出去的新車達1萬7000輛，微幅領先賓士，若加上保時捷去年掛牌數3445輛，汎德永業汽車去年賣出約2萬輛豪華車，以BMW每台新車平均銷售單價達250萬元估算，汎德永業汽車年營收逾500億元。
再以和泰汽車（2207）、裕日車（2227）和中華汽車（2204）去年前3季淨利率分別為6.45%、12.24%、9.04%保守推估，汎德永業汽車淨利將達40~50億元，EPS將高達40~50元，遠高於既有的汽車上市公司。
衝刺業績，該品牌今年計劃大手筆引進13個新車系、超過50款新車型搶進豪華車市場。
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