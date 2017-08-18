《傳情 耐人尋味》勇敢追愛的戀愛氣息

2017-08-18

記者邱巧貞／台北報導

「創作一支聞起來像愛的香水。」1947年，Miss Dior首款訂製香氛誕生，煥發著生命力，迪奧先生以這款香氛，表現迪奧高級訂製服「NEW LOOK」的時尚剪影。

今年，是Miss Dior誕生70週年，迪奧首席調香師François Demachy重新演繹Miss Dior 全新香氛，以手工訂製的性感花香調，展現馥郁迷人、活潑明快的氣息，以格拉斯玫瑰蜜糖般的香氣，鑲嵌著土耳其大馬士革玫瑰的性感氣息，交織富有層次的香氛輪廓。

調香師提到，「創作一款如戀愛般的香氛，是一場全新挑戰。香調必須活潑性感，有些狂野，但又不能難以親近。為此，我細細琢磨了花香的表現，突顯其中的玫瑰香氣，展現迷人性感的風貌。同時也灌注了朝氣蓬勃的活力氣息，讓整體香調更有層次。最後，我拿掉了深沉的大地香調，因為這款全新香氛勾起的戀愛感受，是一段宛如一見鍾情般奔放、無法自拔、勇敢追愛的愛情宣言！ 」

全新的Miss Dior香氛，清新明亮的柑橘調，緞帶交織單耳蝴蝶結瓶身，融合甜橙、紅橘與卡拉布里亞佛手柑恣意閃耀的元素，以及朝氣蓬勃的粉紅胡椒和圭亞那玫瑰木。

圖片提供／Jo Malone London、MFK、SABON、Burberry、迪奧、盧亞、鋒恩