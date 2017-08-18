《傳情 耐人尋味》珠寶尋香之旅

2017-08-18

記者邱巧貞／台北報導

1858年創立的的法國珠寶品牌伯敻（BOUCHERON），是最早在巴黎芳登廣場設立專賣店的珠寶品牌，其旗艦店坐落於西南方的芳登廣場26號，此處是陽光灑落芳登廣場的第一道光線處，伯敻因此也有著「光之珠寶」的美名。

伯敻絕美的珠寶創作吸引了許多品味貴客，今年，伯敻結合頂級珠寶與文化旅行的概念，推出「奢華典藏系列」（BOUCHERON Collection）。

為找尋頂級珠寶，伯敻每年皆有固定的探尋寶石之旅，這次調香團隊加入旅程，以旅人概念，渡過海洋、穿越沙漠探訪世界各個珍寶發源地，在發現珠寶原石的旅途中，以此為靈感，淬鍊出頂級系列香氛──「奢華典藏系列」。調香團隊自陡峭沿岸的西西里島一路來到非洲埃及的沙岸；從片片綠洲的波斯高原邁向富含熱帶植被的印度洋島嶼，在這段尋訪珍貴原石的長征中，賦予調香師靈感，根據6款珠寶原石概念創作的香氛應然而生。

崖壁紫水晶：西西里皇家鳶尾花

義大利西西里島的斜坡上，尋香者發現了有著天鵝絨觸感的鳶尾花，迎著璀燦陽光，這是西西里皇家鳶尾花的靈感來源，此款香氛前調融合梨、黑胡椒，中調為鳶尾花、天芥，後調為廣藿香、白麝香。

綠洲橄欖石：伊斯巴翁橙花精萃

位於從古至今東西方香料與絲綢的交會點，探香團隊前進位於伊朗高原的波斯城市伊斯巴翁（ISPAHAN），在這裡發現了鬱鬱蔥蔥的橄欖石與在沙漠中帶著綠意的橙樹，炙熱的陽光映照金黃色沙漠，伊斯巴翁橙花猶如沙漠中的綠洲湖水般，堅毅的守護千年文明，此款香氛前調為綠豆蔻、薑；中調為橙花精粹、岩薔薇；後調為廣藿香、龍涎香。

馥郁黃水晶：桑其巴爾東方香草 

非洲野生珍珠的桑其巴爾（ZANZIBAR），給予了尋香團隊全新的嗅覺體驗，在有著馥郁香料的島嶼，香味迷濛的香草帶來了感性眩暈，就如同閃耀的黃水晶般，陣陣撲鼻的香草，閃耀著獨具的魅力。此款香氛前調為柑橘精粹、茉莉花瓣；中調為波旁香草、天芥；後調為廣藿香、白麝香。

千年煙水晶：神秘迦太基沉香木

來到古文明迦太基，跨越千年文明大門，跟隨著迦太基商人的腳步，探訪突尼斯土地上的珍貴原石與香料，尋寶獵人在這發現了特有結晶成的煙水晶，而尋香團隊則發掘在香氣材料上十分稀有的沉香木，沉香木所散發的獨特香氣在空氣中蔓延顯著。此款香氛前調為薰香、皇家蜂蜜；中調為東加豆、岩玫瑰精粹；後調為沉香木、皮革。

神聖金絲雀鑽石：瑪達拉斯晚香玉

印度城市馬達拉斯（MADRAS）是孕育頂級晚香玉的成長地，全世界最高品質的晚香玉皆在此培育，這珍貴的花種，正是尋香團隊渴求的原料。此款香氛前調為熱帶水果、香橙花；中調為晚香玉、伊蘭伊蘭；後調為斯里蘭卡檀香、波旁香草精粹。

永恆琥珀：埃及亞歷山大琥珀

埃及亞歷山大城市，是尋寶尋香人的夢之地，因為它富含著珍貴的礦石琥珀，在奢華典藏系列所使用的琥珀顯現出獨特的和諧。此款香氛前調為佛手柑、琥珀；中調為岩薔薇、香草；後調為龍涎香、安息香。

圖片提供／Jo Malone London、MFK、SABON、Burberry、迪奧、盧亞、鋒恩

  • 香氛外盒與瓶身色系使用了大理石白與奢華金兩個色澤包裹著珍稀秘液，彷彿在珠寶箱內搖曳生姿。

    香氛外盒與瓶身色系使用了大理石白與奢華金兩個色澤包裹著珍稀秘液，彷彿在珠寶箱內搖曳生姿。

  • 瓶身纏繞著透明琉璃圓柱的金色頸圈，刻畫著象徵其高貴奢華的珠寶世家身分。

    瓶身纏繞著透明琉璃圓柱的金色頸圈，刻畫著象徵其高貴奢華的珠寶世家身分。

  • 伯敻「奢華典藏系列」共6款，皆為125ml／7,200元，每款限量引進11支。

    伯敻「奢華典藏系列」共6款，皆為125ml／7,200元，每款限量引進11支。