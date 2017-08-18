《傳情 耐人尋味》珠寶尋香之旅

2017-08-18

記者邱巧貞／台北報導

1858年創立的的法國珠寶品牌伯敻（BOUCHERON），是最早在巴黎芳登廣場設立專賣店的珠寶品牌，其旗艦店坐落於西南方的芳登廣場26號，此處是陽光灑落芳登廣場的第一道光線處，伯敻因此也有著「光之珠寶」的美名。

伯敻絕美的珠寶創作吸引了許多品味貴客，今年，伯敻結合頂級珠寶與文化旅行的概念，推出「奢華典藏系列」（BOUCHERON Collection）。

為找尋頂級珠寶，伯敻每年皆有固定的探尋寶石之旅，這次調香團隊加入旅程，以旅人概念，渡過海洋、穿越沙漠探訪世界各個珍寶發源地，在發現珠寶原石的旅途中，以此為靈感，淬鍊出頂級系列香氛──「奢華典藏系列」。調香團隊自陡峭沿岸的西西里島一路來到非洲埃及的沙岸；從片片綠洲的波斯高原邁向富含熱帶植被的印度洋島嶼，在這段尋訪珍貴原石的長征中，賦予調香師靈感，根據6款珠寶原石概念創作的香氛應然而生。

崖壁紫水晶：西西里皇家鳶尾花

義大利西西里島的斜坡上，尋香者發現了有著天鵝絨觸感的鳶尾花，迎著璀燦陽光，這是西西里皇家鳶尾花的靈感來源，此款香氛前調融合梨、黑胡椒，中調為鳶尾花、天芥，後調為廣藿香、白麝香。

綠洲橄欖石：伊斯巴翁橙花精萃

位於從古至今東西方香料與絲綢的交會點，探香團隊前進位於伊朗高原的波斯城市伊斯巴翁（ISPAHAN），在這裡發現了鬱鬱蔥蔥的橄欖石與在沙漠中帶著綠意的橙樹，炙熱的陽光映照金黃色沙漠，伊斯巴翁橙花猶如沙漠中的綠洲湖水般，堅毅的守護千年文明，此款香氛前調為綠豆蔻、薑；中調為橙花精粹、岩薔薇；後調為廣藿香、龍涎香。

馥郁黃水晶：桑其巴爾東方香草

非洲野生珍珠的桑其巴爾（ZANZIBAR），給予了尋香團隊全新的嗅覺體驗，在有著馥郁香料的島嶼，香味迷濛的香草帶來了感性眩暈，就如同閃耀的黃水晶般，陣陣撲鼻的香草，閃耀著獨具的魅力。此款香氛前調為柑橘精粹、茉莉花瓣；中調為波旁香草、天芥；後調為廣藿香、白麝香。

千年煙水晶：神秘迦太基沉香木

來到古文明迦太基，跨越千年文明大門，跟隨著迦太基商人的腳步，探訪突尼斯土地上的珍貴原石與香料，尋寶獵人在這發現了特有結晶成的煙水晶，而尋香團隊則發掘在香氣材料上十分稀有的沉香木，沉香木所散發的獨特香氣在空氣中蔓延顯著。此款香氛前調為薰香、皇家蜂蜜；中調為東加豆、岩玫瑰精粹；後調為沉香木、皮革。

神聖金絲雀鑽石：瑪達拉斯晚香玉

印度城市馬達拉斯（MADRAS）是孕育頂級晚香玉的成長地，全世界最高品質的晚香玉皆在此培育，這珍貴的花種，正是尋香團隊渴求的原料。此款香氛前調為熱帶水果、香橙花；中調為晚香玉、伊蘭伊蘭；後調為斯里蘭卡檀香、波旁香草精粹。

永恆琥珀：埃及亞歷山大琥珀

埃及亞歷山大城市，是尋寶尋香人的夢之地，因為它富含著珍貴的礦石琥珀，在奢華典藏系列所使用的琥珀顯現出獨特的和諧。此款香氛前調為佛手柑、琥珀；中調為岩薔薇、香草；後調為龍涎香、安息香。

圖片提供／Jo Malone London、MFK、SABON、Burberry、迪奧、盧亞、鋒恩