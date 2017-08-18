《戀香 愛情宣言》英倫橡樹

2017-08-18

記者邱巧貞／台北報導

英國橡樹是英國最具代表性且象徵高貴的樹木，Jo Malone London上市全新「英國橡樹系列」，靈感源自於英國古老的森林，並首次推出2款古龍水─「英國橡樹與紅醋栗」與「英國橡樹與榛果」。

調香師Yann Vasnier提到，「其實原來只有設計一款古龍水，但經實驗之後，我們發現另一款也同樣吸引人，橡樹與榛果古龍水原來概念是將辛辣與木本香料結合，呈現清新的氣息，另一款古龍水呈現圓潤多汁特質，加入紅醋栗與玫瑰，就成了橡樹與紅醋栗。」

調香師Yann Vasnier進一步解釋：「在香氛產業中，你時常可以發現檀香與雪松等木質原料，然而英國橡樹卻鮮少被使用，一方面橡樹是獨特的素材，另一方面木頭本身的香味不重，你直接拿木屑起來聞是沒有什麼味道的，所以我們花了許多時間研究如何讓它更好的運用在香氛中。」

這次Jo Malone London研發出獨特的萃取技術，將橡樹木片洗淨後經高溫烘烤，讓味道更為馥郁，之後再萃取壓縮出精華，創作出溫暖的香水基調，而這個獨特香味素材，未來5年也只有Jo Malone London能夠使用。

圖片提供／Jo Malone London、MFK、SABON、Burberry、迪奧、盧亞、鋒恩