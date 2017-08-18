《戀香 愛情宣言》激情對香

2017-08-18

記者邱巧貞／台北報導

Valentino今年推出一款男女對香，「DONNA迷漾女性淡香水」與「UOMO迷漾男性淡香水」。故事緣起於迷人的義大利宮殿，華麗的裝飾與年代感將鏡頭中的浪漫想像昇華，柔和的馬賽克磚與磨損的雕花裝飾喚起人們對古代貴族的激情想像，在顛覆過去的規則與打破保守的氛圍下，為Valentino經典香氛注入更多情感與激情。

香氛靈感源自品牌創意總監Pierpaolo Piccioli的實證主義設計美學，將想像幻化為真實，相依的愛侶將世界掌握在手中，呈現出強烈情感暗示與桀驁大膽。透過攝影師的鏡頭，男女兩人沐浴在自然的金色光線裡，情感與肢體的交流完整具現化。

「DONNA迷漾女性淡香水」來自調香師Sonia Constant 的創作，由綠杏仁的清新與西洋梨的果香柔情地碰撞融合出前味，纖柔的玫瑰馨香、隱約散發的檀香和山楂花的感性芳香互相輝映。「UOMO迷漾男性淡香水」由調香師Alexis Dadier與Sophie Labbé創作，滿溢香氣與綠意的義大利花園由鼠尾草、柑橘、柚子和綠番茄輕盈點綴，清爽前味隨著白色皮革與鳶尾花擴展了深度，為廣藿香的核心香調增添深邃的香氣。

圖片提供／Jo Malone London、MFK、SABON、Burberry、迪奧、盧亞、鋒恩