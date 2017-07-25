米其林餐飲 拉麵尬鰻魚飯

2017-07-25

〔記者凃盈如／台北報導〕拉麵米其林名廚「森住康二」來台進駐SOGO忠孝館B1，拉麵店MORIZUMI將於明（26）日於台北盛大開幕，推出醬油、鹽味、味增3種經典美味，限量400碗。森住康二、1967年2月出生東京，早期致力於法國料理，後因喜歡拉麵店開放式廚房的狀態，創業開設拉麵店，他在香港開的MIST，榮獲米其林一星殊榮。一心一意將法式料理精神融入日本拉麵中的森住康二，在擺盤、食材保存方式和廚房清潔等細節都極度講究，其中，獨特的梅子鹽味拉麵湯頭，因為加了干貝、和歌山的名物「紀州梅」，去油解膩。而辛口味噌拉麵高湯湯質濃醇微，以大量青蔥增加口感。SOGO表示，全店共15個位置，亦可在美食街享用，首月業績約200至250萬元。

同是日本美食，2014年入選米其林特別推薦的「小倉屋」，今天是一年最熱的「土用丑之日」，推出「盛夏鰻魚祭」讓消費者吃鰻魚補氣，在7月25日與8月6日這2天「土用丑之日」推出「鰻重‧竹便當」買一送一優惠，今日起至8月6日，到小倉屋內用或外帶鰻魚定食料理，可享有升級禮遇。

位於國父紀念館商圈的日本九州百年鰻魚飯專賣店，在台分店小倉屋今年3月開幕，為了呼應周邊客人、上班族的需求，正式跨足外帶商機，店內商品從經典的鰻重、鰻蒸、鰻櫃等招牌料理，即日起皆有便當形式可供外帶，為讓客人享用有同樣品質，便當一律會附上湯品、漬物醬菜及小瓶裝的蒲燒醬讓客人調味使用，且不需服務費。

此外，小倉屋在夏天擴大菜色內容，除了有產地直送的刺身，還推出涼菜三品、薑汁鰻碗蒸、烤魚等新品，「薑汁鰻碗蒸」改良日本料理常見的茶碗蒸作法，將混合過篩後的蛋液，加入昆布高湯、醬油、鹽等調味料，在杯內鋪入筍子、雞柳、香菇等材料後，再倒入細緻蛋液，放入蒸籠，出餐時以適量薑汁及炙烤香酥的鰻魚，帶著獨特的香氣，提振食慾。