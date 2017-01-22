湯頭是藍色的！日本限量拉麵 不到半天就賣光

位於東京淺草附近的「吉法師」日前推出藍色湯頭的拉麵，這樣一碗拉麵不僅限量販售，還常常不到半天就賣完了！（圖擷自拉麺 吉法師IG）

2017-05-02 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕日本拉麵深受許多台灣人喜愛，但如果湯底是藍色的呢？網傳在東京有間拉麵店日前就推出藍色湯頭的拉麵，乍看之下有點難以想像味道，但這樣一碗拉麵不僅限量販售，還常常不到半天就賣完了！

網路消息指出，這件拉麵店是位於東京淺草附近的「吉法師」，該店除了會在平時推出一般的白湯底拉麵，也會配合季節、特殊節日推出限定版的獨特拉麵，該店日前就推出一款「雞清湯 青」的藍色湯頭拉麵，由於湯頭的顏色實在太特殊，因而引起不少話題。

雖然這樣的湯頭看上去就像是加了色素，但據傳該電視使用了一種藍藻才讓湯頭變藍，且一碗售價為900日圓，以東京拉麵的價格來說並不貴，加上味道頗受好評，導致這款拉麵常常不到半天就賣完了。而除了這款藍湯底的拉麵以外，「吉法師」先前也曾在情人節時推出過草莓奶油巧克力拉麵、白巧克力拉麵等，當時也曾引發一陣討論。

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「吉法師」先前也曾在情人節時推出過草莓奶油巧克力拉麵、白巧克力拉麵等，當時也曾引發一陣討論。（圖擷自拉麺 吉法師IG）