Yahoo砸千萬 直播攝影棚啟用

2017-05-05

〔記者吳佩樺／台北報導〕直播夯，Yahoo耗資數千萬打造台灣直播攝影棚「Yahoo TV Studio」，亦是Yahoo美國以外首座數位攝影棚。

歡慶開棚，5月8日至12日啟動「直播盛典」，結合4大招牌節目《唐綺陽談星室》、《愛情琳不靈》、《Melody瘋時尚》、《佼心食堂》，任一節目只要收到來自網友超過10萬個愛心，Yahoo將捐出10萬元做公益，最高捐出40萬元。

Yahoo亞太區董事總經理鄒開蓮表示，「Yahoo TV於去年7月在台灣開台，共播出543場直播，都在辦公室內拼裝進行，今年加碼投資影音設備，歷經10個月的籌備，成立Yahoo美國海外首座數位攝影棚。」

根據Yahoo TV統計，開台以來成功吸引2億觀看次數，目前已推出14個自製直播節目，13至24歲年輕人是成長最多的收視族群；而今年平台每日直播時間可望從去年的2小時增加為5小時。

圖片提供：Yahoo