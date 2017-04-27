Panasonic新品 OLED電視身歷其境

2017-04-27

〔記者凃盈如／台北報導〕 Panasonic昨天舉辦「Panasonic 2017春季新商品發表會」，推出全新OLED電視、數位相機、電鬍刀、攪拌機、咖啡機、果汁機以及UV殺菌淨水器等全方位家電商品，強調與日本先進技術同步。其中，65吋的TH-65EZ1000W，是品牌史上第一台擁有OLED 800萬自體發光像素的電視，搭載獨家6原色顯像技術，能真實還原逼真色彩、支援多重HDR規格，不論是動態場景中超高亮度的瞬間爆破場面，或是伸手不見五指的極致純黑畫面，都能真實展現微小的明暗細節，帶來身歷其境的感受； UV殺菌淨水器通過JIS認證，可去除13種有害物質及JWPA認證之4種有機化合物，加上UV紫外線功能，能有效去除99.99％的細菌及病毒；使用上燈管壽命長達15年 。

還有話題超夯的「分層果汁」，現在也可以自己動手做。與日本同步販賣的新食感果汁機，獨創鍍黑鈦鋼刀，能讓蔬果纖維細緻均勻，保留高纖營養，口感更滑順綿密；手持式攪拌機以創新4枚刃設計，可更快速均勻地切割、粉碎、攪拌多種食材，讓料理準備更輕鬆。全自動美式咖啡機則推出咖啡豆、咖啡粉兩用設計，還可以依照個人喜好自由調整口味濃度，且一鍵自動清洗的功能，乾淨安心；至於電鬍刀，今年再推出萬元以下日本製頂級五刀頭機種，其中ES-LV5B深邃藍新色限定上市，大面積刀刃可減輕肌膚壓力，還可從根部一次刮起大量鬍鬚，搭配全方位3D浮動刀頭，任何角度都能緊密貼合、舒適乾淨。