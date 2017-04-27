Panasonic新品 OLED電視身歷其境
2017-04-27
〔記者凃盈如／台北報導〕 Panasonic昨天舉辦「Panasonic 2017春季新商品發表會」，推出全新OLED電視、數位相機、電鬍刀、攪拌機、咖啡機、果汁機以及UV殺菌淨水器等全方位家電商品，強調與日本先進技術同步。其中，65吋的TH-65EZ1000W，是品牌史上第一台擁有OLED 800萬自體發光像素的電視，搭載獨家6原色顯像技術，能真實還原逼真色彩、支援多重HDR規格，不論是動態場景中超高亮度的瞬間爆破場面，或是伸手不見五指的極致純黑畫面，都能真實展現微小的明暗細節，帶來身歷其境的感受； UV殺菌淨水器通過JIS認證，可去除13種有害物質及JWPA認證之4種有機化合物，加上UV紫外線功能，能有效去除99.99％的細菌及病毒；使用上燈管壽命長達15年 。
還有話題超夯的「分層果汁」，現在也可以自己動手做。與日本同步販賣的新食感果汁機，獨創鍍黑鈦鋼刀，能讓蔬果纖維細緻均勻，保留高纖營養，口感更滑順綿密；手持式攪拌機以創新4枚刃設計，可更快速均勻地切割、粉碎、攪拌多種食材，讓料理準備更輕鬆。全自動美式咖啡機則推出咖啡豆、咖啡粉兩用設計，還可以依照個人喜好自由調整口味濃度，且一鍵自動清洗的功能，乾淨安心；至於電鬍刀，今年再推出萬元以下日本製頂級五刀頭機種，其中ES-LV5B深邃藍新色限定上市，大面積刀刃可減輕肌膚壓力，還可從根部一次刮起大量鬍鬚，搭配全方位3D浮動刀頭，任何角度都能緊密貼合、舒適乾淨。
看更多！請加入自由時報粉絲團
消費‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 尼泊爾山難救回梁聖岳 劉宸君3天前才過世
- 重機擦撞不知漏油 一發動...當場燒毀
- 30年捐血140次 70歲張耀郎「榮退」
- 自由廣場》香港真的死了！
- 《TAIPEI TIMES 焦點》E. coli fears hit TRA lunch boxes
- 李永得訪農博 盼更多人認識客家
- 中區國稅局推Ｅ化報稅 送「限定版乖乖」
- 李明哲下落 中國國台辦仍打官腔
- 容積代金全面上路？ 柯P︰10天內提規劃
- 戴奧辛超標蛋場 畫面首次曝光
- 北韓雖緊迫 美司令仍強調中國軍事威脅
- 陸龜霸氣打群架 抱得美人龜
- 舞鈴劇場到屏東 舞夏藝術節公演
- 是否附隨組織 婦聯會聽證會今登場
- 前瞻基建論述不足 蔡英文動怒
- 雞排紙袋、保溫杯 7月起須標示耐熱度
- Q1EPS 聯電0.19元 矽品0.32元
- 川普將公布稅改細節 企業稅砍至15%
- 換電動機車 竹市最高補助9100元
- 譜瑞Q1EPS4.92元
- 中國首艘自製航艦下水 最快2019服役
- 被控「非法集結」 港前議員梁頌恆、游蕙禎被捕
- 大仁哥代言 HOLA搶攻女性族群
- 垃圾話滿場飛 魏少「傳奇大三元球季」落幕
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Rise in NT dollar expected to hurt life insurance firms
- 貨車酒駕逆向 撞飛孕婦奪兩命
- 田亞霍求教開唱秘訣 朱俐靜傳授3招
- 東部首設有機農產加工廠 青農分享好物
- 疑小模嫩妻偷吃... 雙車包夾抓猴判拘
- 小兄弟 大膽盜本壘
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Forward-looking plan clears legislative committee
- Line鹹濕對話 馬幼興洗刷性侵救命符
- 自由廣場》台大李教授不如日本高中生
- 證券行情表、證券表格
- 幫開刀阿公拿用品 孝孫遭撞枉死
- 國小教師甄試加考英文？ 教局：只是加分項目
- KYOHEI腳底按摩有陰影
- 讚川普倡女權 伊凡卡被吐槽
- 莫名下背痛 快就醫別亂吃藥
- 尖石又爆濫墾 山頭挖成平台
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：Panasonic新品 OLED電視身歷其境
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分