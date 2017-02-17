Panasonic 要冷氣安靜 空調早販開打 品牌PX系列 19分貝超靜音 淨氣功能升級

2017-02-17

〔記者吳佩樺／台北報導〕空調早販市場開打！Panasonic引進高階PX系列，主打19分貝超靜音，且採用進化的nanoeX技術，號稱淨化空氣的能力比過去快10倍！

Panasonic主打的nanoe技術宣告升級為nanoeX，氫氧離子增加10倍，強調除臭、淨化PM2.5、抑制過敏原的效率皆大幅提升。Panasonic技術人員實際測試將沾有菸味的棉布，放在nanoeX除臭裝置，10分鐘後可發現菸味明顯被淡化。nanoeX技術首先應用在Panasonic空調、風扇，之後全面拓展至冰箱、除濕機等其他家電。

Panasonic PX系列在靜音上也做了很大的努力，例如風扇直徑加大至115公厘，在低轉速下就能產生大風量，相對降低高轉速的馬達噪音和風扇振動音量。另以雙重隔音材包覆壓縮機，有效阻隔壓縮機運轉的噪音。

此外，過去選購空調，民眾都是憑據「EER」（能源效率比）作為比較標準，但隨著政府以「CSPF」（冷氣季節性能因數）指標來取代EER，Panasonic表示全系列機種取得CSPF能效一級。