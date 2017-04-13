ORIS亞洲首家形象店 江宏傑錶現輕熟魅力
2017-04-13
〔記者林欣若／台北報導〕瑞士鐘錶品牌ORIS亞洲首間全新概念店在台灣板橋大遠百開幕，由瑞士原廠親自操刀設計的空間，以溫暖的褐色木紋為基調，搭配內斂的鐵灰色，整體空間精緻舒適，和ORIS錶款沉著穩重的特色相呼應。
ORIS向來喜歡與不同領域的頂尖高手合作，包括賽車、潛水、飛行，都是ORIS深耕已久的領域，開幕活動找來桌球好手江宏傑站台，江宏傑以襯衫、西裝褲、皮衣搭配ORIS全新Altimeter Rega限量錶款，展現輕熟男魅力。他坦言第一次出席精品活動，緊張程度和比賽時相當，他說自己平時穿著很隨興，非常倚賴同是桌球好手的日籍妻子福原愛幫他打理行頭，他對妻子的品味也很有信心，夫妻倆雖沒有戴對錶的習慣，但經常互送禮物，他說妻子最適合可愛、乾淨、帶點bling-bling的款式，自己則相當注重手錶的機能性。
趁著全新概念店開幕，ORIS也發表全新飛行系列腕錶，靈感來自空中救援組織Rega，Rega在過去六十年內救助了數萬名需要幫助的人，ORIS Altimeter Rega限量錶款便是向勇敢付出和挑戰的領航者致敬；另一個Air Racing系列，靈感來自雷諾飛行大賽，全新ORIS Air Racing VI限量錶以飛行錶規格打造，強調準確、可靠、清晰易讀。
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