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Oris保育鯊魚 潛水限量錶募資金─巴塞爾暖場 限定Hammerhead錶款捐助鯊魚救援計劃

2017-02-18

〔記者方惠宗／新加坡報導〕

「再過40年，鯊魚將滅絕？」

瑞士百年腕錶品牌Oris迎接將於今年3月23日至3月30日於瑞士巴塞爾舉辦的2017年「巴塞爾世界鐘錶珠寶博覽會」（BaselWorld，巴塞爾錶展），在新加坡的瑞士俱樂部（Swiss Club）向世人提出「再過40年，鯊魚將滅絕」的警訊，宣布將以一款特製的「Hammerhead」不鏽鋼潛水錶參與鯊魚救援任務。品牌宣稱：「Hammerhead限量錶將幫助非營利組織Pelagios Kakunjá，協助鯊魚保育計畫籌集資金，Oris品牌大使和專業潛水員Jérôme Delafosse皆投入此項計畫。」

新加坡頗富歷史的瑞士俱樂部擁有鬱鬱蔥蔥的綠樹環繞，氣氛清新舒適。不過，Oris所提出的這項警訊讓人難以鬆懈。

Oris在1960年代製造了第一只潛水錶，並持續與海洋議題維持密切的關係。然而，根據國際自然保育聯盟（International Union for Conservation of Nature and Natural Resources，IUCN），全球路氏雙髻鯊的數量在過去30年下降了90％。Oris表示：「對於防止更多瀕危物種出現，有著越明確的保育使命。」

Oris表示，非營利組織「Pelagios Kakunjá」（官方網址：pelagioskakunja.org）研究食物鏈頂端的海洋獵食者，其動向和洄游途徑。最新計畫是更了解東太平洋瀕臨滅絕的路氏雙髻鯊的遷徙路線。

最新保育計畫的科學家將使用由Oris資助的MiniPAT衛星標識器標記鯊魚。每個標識器將追蹤鯊魚6至9個月，並在設定的日期自動釋放並漂浮回到地面，將收集的數據發送到衛星。這些數據將幫助科學家們更清楚地了解鯊魚，以便向政府機構提供有關捕魚活動的建議。

Oris為此向限量推出2,000只Hammerhead限量錶，該錶款立基於將在2017年有全新改款的Aquis系列；樣式比前身更輕、更俐落，配有黑色陶瓷單向旋轉錶圈，防水功能500米；設計上反映海洋的顏色，藍色的中央秒針和藍色的分鐘刻度圍繞其灰色錶盤的外緣，錶殼背面飾有路氏雙髻鯊和限量編號。

彷彿為了平衡海洋保育的審慎感，Oris也預告將在今年巴塞爾錶展為收藏家最愛的爵士限量錶，推出設計靈感來自美國薩克斯風手Dexter Gordon（1923~1990）的新作品。12點鐘的刻度形狀像一個薩克斯風簧片，錶盤周圍拼寫「DEXTER GORDON」，每個刻度一個字母。中央黃銅色秒針有如同薩克斯風管，帶來絕佳的風雅與大器。Dexter的暱稱「Long Tall Dex」也刻在錶背。

這將是Oris所製作的第17款爵士系列腕錶，風格平穩和諧，反映Dexter為人稱道的、溫暖的社交的性格。

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  • Oris發表Hammerhead限量錶，提出鯊魚即將滅絕的警訊，並協助鯊魚保育計畫籌集資金。

    Oris發表Hammerhead限量錶，提出鯊魚即將滅絕的警訊，並協助鯊魚保育計畫籌集資金。

  • Oris最新爵士限量錶的設計靈感來自Dexter Gordon；灰色錶盤和深棕色皮質錶帶，溫暖的感覺反映Dexter的個性。價格未定。

    Oris最新爵士限量錶的設計靈感來自Dexter Gordon；灰色錶盤和深棕色皮質錶帶，溫暖的感覺反映Dexter的個性。價格未定。

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