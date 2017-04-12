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MIKIMOTO 書發真珠時尚

2017-04-12

〔記者林欣若／台北報導〕日本真珠之王MIKIMOTO擁有124年歷史，包括瑪莉蓮夢露、葛莉絲凱莉、黛安娜王妃都曾佩戴MIKIMOTO的項鍊留下珍貴倩影，MIKIMOTO與法國精品出版商Assouline合作，出版《The Pearl Necklace Book by Assouline》專書，透過藝術和時尚角度，詳細記錄品牌歷史。

MIKIMOTO特地邀請李坤儀拍攝一系列形象照片，李坤儀表示，她從小看著奶奶曾文惠和媽媽出席重要場合時，都會戴上真珠項鍊，耳濡目染下她也喜歡真珠溫潤、不刺眼的魅力，平常她也會以簡單的襯衫搭配真珠項鍊，展現低調的精緻感。

隨著新書在台上市，MIKIMOTO也舉辦全球巡迴新書發佈展，除了展示書中重要的影像紀錄，也有多件頂級珠寶作品，包括瑪麗蓮夢露曾佩戴過的日本Akoya真珠串鍊以及40多件高級珠寶。

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  • 李坤儀喜歡真珠的溫潤光澤，除了來自長輩的禮物，自己也買了不少。（記者林欣若攝）

    李坤儀喜歡真珠的溫潤光澤，除了來自長輩的禮物，自己也買了不少。（記者林欣若攝）

  • 隨著新書發表，MIKIMOTO舉辦珠寶展，展出多件珍藏作品。（記者林欣若攝）

    隨著新書發表，MIKIMOTO舉辦珠寶展，展出多件珍藏作品。（記者林欣若攝）

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2017年4月12日‧星期三‧丁酉年三月十六日
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